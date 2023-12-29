Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden gelen ve büyük ilgi gören Chery'nin yeni ve eski distribütörü arasında kavga çıktı. Chery'nin eski distribütörü Mermerler, marka için çalışmayı bıraktı.

Bundan yıllar önce Türkiye'de hizmet vermekte olan ancak sonradan çekilen, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Chery ile ilgili garip bir mesele var gibi görünüyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla Chery'nin yeni ve eski distribütörü arasında kavga çıktı.

Yaşananları daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için önce biraz geçmişe gitmek gerekiyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; Chery, 2010'lu yıllara kadar Türkiye'de hizmet veriyordu. Markanın o dönemlerde Türkiye distribütörü Mermerler'di. Ancak işler yolunda gitmeyince araçların satışı durduruldu. Sadece yedek parça ve servis ile ilgili hizmetler devam etti.

Chery, 2023'ün başında Türkiye'ye yeniden girdi: Ama...

2023 yılında Türkiye'ye yeniden giren Chery, bu kez Mermerler gibi bir firma ile anlaşmadı. Şirket, operasyonel süreci Chery International bünyesinde kendisi üstlendi. Tabii bu süreçte Türkiye'yeki firmalarla servis ve finans gibi alanlar için anlaşmalar imzalandı. Açıklandığı kadarıyla Mermerler, Ocak 2023'e kadar Chery'nin Türkiye'deki tek resmî distribütörüydü ancak sonradan bu durum değişti.

Ancak Mermerler'e göre Chery International, Mermerler ile olan distribütörlük meselesini çözmeden araç ithalatı yapmaya başladı. Üstelik bu süreçte müşteriler, yeni araçlarla ilgili bazı davalar açtılar. Artık araç ithalatı yapmayan Mermerler de bu davada taraf olmak zorunda kaldı. Mermerler, Chery International ile anlaşma yoluna gitmek için avukatlı görüşme sağladıklarını ancak olumsuz dönüş aldıklarını söylüyor.

Mermerler, Chery ile ilgili tüm operasyonlarını durdurdu

Mermerler tarafından yapılan açıklamada, şirketin artık Chery ile ilgili hiçbir iş yapmayacağını söyledi. Firma, yasal yollara başvuracağını söyledi.

Mermerler'in X'te yaptığı paylaşım şöyle:

Kamoyuna duyrulur.



Türkiyedeki Chery otomobil operasyonu 2 Ocak 2023 tarihinde yetkili distiribitör Mermerler otomotivin anlaşması devam etmesine rağmen Chery İnternational tarafından yürütülmüştür. Fakat ilgili Chery İnternational, Mermerler ile konuyu çözmeden ortaya çıkan müşteri davalar neticesinde şirketimiz taraf alınmıştır.Satmadığımız ve garanti vermediğimiz araçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde açılan davalar taraf olunmuştur. Chery ise Mermerler‘in avukatlarının yürütüğü uzlaşmayı RET ederek sorumluğu Mermerler atmaktadır.



80 yıldır otomotivde verdiğimiz hizmette ve müşteri memnuyeti karşısında ki iyi niyetle anlaşma ortamı kalmamıştır. Mermerler olarak bu konuda tüm kanuni haklarımız T.C adelet sisteminde arayacağımızı kamoyuna duyurur. Hizmet almayan müşterilerimizden bu belirsizlik sebebiyle, devam edemeyeceğimizi bildiririz. Bugün itibariyle başta yedek parça tedariği olarak tüm operasyonlarımız durdurulmuştur.



Saygılarımızla



Mermerler Otomotiv A.Ş

NOT: Mermerler bünyesindeki Chery, bugüne kadar "CheryTurkiye" kullanıcı adıyla X paylaşımları yapıyordu. Chery International'ın Türkiye'deki X hesabı ise "CheryTurkiye1" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Öte yandan; firmaların resmî internet siteleri de farklı. Mermerler, www.chery.com.tr adresi üzerinden hizmet veriyordu ve şimdilerde kapalı. Chery International'ın internet sitesi ise cherytr.com ve aktif.