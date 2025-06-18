SEGA'nın unutulmaz birçok oyunu geçtiğimiz yıllarda mobil platformlara gelmişti. Şimdi ise şirket bu oyunları yakında kaldıracağı için tamamını ücretsiz yaptı.

Resmî bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen Sega, birkaç yıl önce iOS ve Android'e gelen dokuz retro oyun için desteğini keseceğini açıkladı. Şirket desteğini kesmeden önce tüm oyunları tamamen ücretsiz hâle getirdi ve tüm uygulama içi satın alımları kaldırdı.

Listede Apple ve Google'ın mobil uygulama mağazalarından hâlâ indirilebilen oyunlar mevcut ve kaldırılmadan oynamak istiyorsanız göz atabilirsiniz. Listedeki oyunlara girdiğinizde "Bu oyun için destek kesilecek ancak çevrim dışı oynamaya devam edebilirsiniz!" şeklinde bir açılır mesaj sizleri karşılıyor.

SEGA'nın ücretsiz olan mobil oyunları

Crazy Taxi Classic (iOS/Android)

Streets of Rage Classic (iOS/Android)

Streets of Rage 2 Classic (iOS/Android)

Super Monkey Ball: Sakura Ed. (iOS/Android)

Virtua Tennis Challenge (iOS/Android)

Golden Axe Classics (iOS/Android)

Shining Force Classics (iOS/Android)

Sonic CD Classic (iOS/Android)

Sonic the Hedgehog 4 Ep. II (iOS/Android)

Oyunlar başlangıçta Sega'nın Forever programı aracılığıyla iOS ve Android'e taşınmıştı ancak 2023'ün sonlarında bu hizmet sonlandırıldı. Birkaç yıl önce ise şirket, Phantasy Star Classics dâhil olmak üzere birkaç oyunu Google Play ve iOS uygulama mağazalarından kaldırmıştı. Şimdi de şirket kalan diğer oyunlarını da kaldırıyor.

Şimdilik listedeki oyunların ne zaman kaldırılacaklarına dair bir tarih yok ama indirdiğiniz takdirde gelecekte süresiz olarak oynamaya devam edebileceksiniz ve en ufak bir reklam bile görmeyeceksiniz.