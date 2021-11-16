Başta futbol maçları olmak üzere çeşitli yayınları korsan olarak yayınlayan Selçuksports hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Colmanın Bandanası isimli kullanıcı, Selçuksports'un yöneticisi olduğu söylenen kişinin kişisel bilgilerini ve fotoğrafını sansürlü olarak paylaştı.

Spor müsabakalarını kaçak olarak yayınlayan ve yasa dışı bir iş yapıyor olmasına rağmen on binlerce takipçisi bulunan Selçuksports, son zamanlarda büyük tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Sosyal medyada ‘Colmanın Bandanası’ adıyla tanınan Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde Selçuksports’un da olduğu Twitter’daki bir yayından atıldığını ifade etti.

İkili arasında bir süredir gerginliğin devam ettiği bilinirken geçtiğimiz saatlerde Colmanın Bandanası’ndan ilginç iddialar geldi. Kullanıcı, Selçuksports yöneticisinin kimlik bilgilerini, telefon numarasını, T.C. kimlik numarasını, doğum tarihini ve resmini sansürlü olarak paylaşarak Selçuksports’a suçlamalarda bulundu.

“Hakkında FETÖ davası var”

Colmanın Bandanası, yaptığı paylaşımın devamında Selçuksports yöneticisinin Almanya’daki adresine mahkeme kağıdının gittiğini iddia etti. Kullanıcının açıklamasına göre kaçak yayın platformunun başındaki kişi ve yakınları hakkında bir FETÖ davası yürütülüyordu, onun için de Türkiye’ye gelemiyordu.

Kullanıcı, bunun ardından “Yazdığım, söylediğim şeyler için bir şeyleri kanıtlama çabasına girmeyeceğim. Çünkü hepsi doğru. Digiturk arkadaşa dava açtı ve kendisi ifadesini verdi. Ekşi’de yazılanları görünce de kahkaha attım. Digiturk’ü çok hafife alıyorsunuz.” ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Colmanın Bandanası’nın bu açıklamalarına Selçuksports’un Twitter hesabından cevap verildi. Selçuksports, FETÖ’yle ilişkili oldukları iddiasını yalanladı.