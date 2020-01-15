Yunus Emre Yalçın ve ekibi, sahip oldukları sitelerinin ön planda olması ve arama sonuçlarında yer alması için “SEO” çalışmaları yapıyorlar. Peki SEO çalışmaları nasıl yapılıyor? Bütün bu soruların yanıtları için Semroot’un yöneticisi Yunus Emre Yalçın’dan küçük ipuçlarını sizler için derledik.

Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin kullanımı, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da işlevsel bir hale büründü. Çünkü kullanıcılar, yıllar içerisinde hemen her işlerini internet üzerinden yapabilecek hale geldiler. Hal böyle olunca da tüketiciler, artık daha kolay bir yaşam sürüyorlar.

İnternet, ucu bucağı olmayan bir mecra. Kullanıcılar, aradıkları herhangi bir şeye ait sonuçları, sadece saniyeler içerisinde bulabiliyorlar. Ancak Yunus Emre Yalçın’a göre tüketiciler için basit olan bu işlemler, internet sitesinin geliştiricileri için o kadar da kolay değil. Çünkü bir internet sitesinin, kullanıcılar tarafından bulunabilmesi için ciddi çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Bu çalışmalara genel anlamda “SEO” deniliyor.

Peki nedir bu kulaklara aşina olan SEO?

Şimdi sizlere Semroot profesyonellerinden, "SEO 101" dersi tadında bazı bilgiler vereceğiz. Vereceğimiz bu bilgiler hem internet sitelerinin karşınıza nasıl çıktığını anlamanızda hem de eğer bir internet sitesine sahipseniz, doğru SEO çalışmasının ne anlama geldiğini kavramanıza yardımcı olacak. Dilerseniz lafı uzatmadan, hemen SEO’ya giriş yapalım.

Kelime açılımı olarak SEO, “Search Engine Optimization” yani arama motoru optimizasyonu anlamına geliyor. Web sitesi geliştiricilerinin yaptığı SEO çalışmaları, internetteki arama motorlarının o internet sitesini daha iyi bir şekilde anlayabilmesine yardımcı oluyor. İyi yapılmış bir SEO çalışması, ilgili internet sitesinin arama motorlarında ilk sayfada yer almasını sağlıyor.

SEO, iki farklı kategoriye ayrılan bir olgu. Öyle ki bunlardan bir tanesi beyaz şapka SEO, diğeri ise siyah şapka SEO olarak isimlendiriliyor. Beyaz şapka SEO, arama motorlarının kuralları ve politikaları kapsamında yapılan ve siteyi, arama sonuçlarında ilk sıralara yükseltmeyi amaçlayan kısım. Siyah şapka SEO ise arama motorlarının kurallarını ihlal ederek uygulanan bir teknik ve hak etmeyen bir siteyi üst sıralara yerleştiriyor.

İşte burada internet sitesi sahipleri, hangi SEO kategorisini uygulamak istediklerine karar verdikten sonra iki aşamalı çalışmalara başlıyor diyor Yunus Emre Yalçın. Bunlardan biri site içi optimizasyon, diğeri ise site dışı optimizasyon olarak isimlendiriliyor.Semroot profesyonelleri, her iki konuda da farklı çalışmalar yapıyorlar ve böylelikle de iyi bir SEO çalışması yapılmış internet sitesi, arama motorlarında üst sırayı kapmış oluyor.

Site içi optimizasyon nedir, nasıl yapılır?

İnternet kullanıcıları, aramak istedikleri herhangi bir şeyi genellikle kısa kelimelerle arıyorlar. Bu kelimeler, geliştiriciler için “anahtar kelime” olarak isimlendiriliyor ve bu anahtar kelimeler, internet sitelerinin kolay bulunabilmesi ve arama sonuçlarında ön plana çıkabilmesi için kritik bir önem arz ediyor.

Anahtar kelimeler, tek başlarına bir anlam ifade etmiyorlar. Yunus Emre Beyin aktardığına göre Semroot’un tecrübeli geliştiricileri, başarılı bir SEO çalışmasında anahtar kelimeleri özenle seçiyor, belirli sayılarda kullanıyorlar ve hatta bu anahtar kelimeleri ilgili sayfalarının başlıklarına ekliyorlar. Bununla da yetinmeyen Semroot profesyonelleri, anahtar kelimelerin yerlerine bile özen gösteriyorlar.

Site içi optimizasyon işlemleri, sadece anahtar kelimeler üzerinden yürüyen bir çalışma değil. SEO profesyonelleri için, iyi bir site içi optimizasyon için sitedeki başlık, alternatif yazı, bağlantı adresi, bağlantı adresinin uzunluğu ve diğer internet sitelerine yönlendirme yapan bağlantılar da site içi optimizasyon için büyük bir önem arz ediyor.

Site dışı optimizasyon nedir, nasıl yapılır?

Site dışı optimizasyon, adından da anlaşılabileceği üzere diğer internet sitelerinden yönlendirilen bağlantıları temsil ediyor. Çoğu arama motoru, diğer internet sitelerinin yönlendirdiği bir internet sitesini, genellikle en üste çıkarıyor. Ancak bu işlemin yapılması için de bazı tekniklerin uygulanması gerekiyor.

Site dışı optimizasyon teknikleri; tıklama popülerliği, bağlantı itibarı, ve gelen bağlantı olmak üzere üç farklı teknikle uygulanıyor. Tıklama popülerliği, bir internet sitesine kaç farklı kullanıcının giriş yaptığı anlamını taşıyorken bağlantı itibarı, SEO çalışmasının yapıldığı internet sitesine hangi sitelerden bağlantı yönlendirildiğine bakıyor. Bu bağlamda yüksek kaliteli sitelerden alınan bağlantılar, ilgili internet sitesini üst sıralara taşıyor.

Semroot’un profesyonel ekiplerden destek almak iyi bir tercih olabilir

Bu kısma kadar Yunus Emre Bey’in bize aktardığı bilgiler, ilk bakışta biraz karışık gelmiş olabilir. Çünkü özellikle de acemi bir geliştiriciyseniz, kaliteli bir SEO çalışması yapmak ilk etapta çok ciddi zorluklar çıkaracaktır. İşte tam da bu noktada, internet sitenizi ön plana çıkarabilmek için profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz.

Semroot, Türkiye’de uzun zamandır hizmet veren ve internet sitesi sahiplerine, dijital alanda danışmanlık hizmeti sunan bir şirket. Kariyer.net ve Dream TV gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarına da hizmet vermiş olan Semroot, sahip olduğunuz internet sitesini ileriye taşımak için SEO çalışmalarında da sizlere yardımcı oluyor.

Semroot’un sunduğu hizmetler arasında; ilgili web sitesinin trafiğini hızlandırma, site içi ve site dışı optimizasyonları sağlamak gibi 200’den fazla konu bulunuyor. 2005 yılında Amerika’da hizmet vermeye başlayan Semroot, Dubai, İngiltere, Estonya, Malta, Kıbrıs ve Türkiye ile birlikte hizmet verdiği ülkelerin sayısını arttırmaya devam ediyor.

Dijitalin dünyamızda olduğu zamandan beri dijital pazarlama alanından, yazılım alanına kadar pek bağlamda çalışmalar yapmış Yunus Emre Yalçın önderliğinde Semroot, profesyonel ekibi ile birlikte hizmet vermeye devam ediyor. Böylelikle sizler de dijital ortamdaki işlerinizi büyütmek ve arama motorlarında ön plana çıkmak isterseniz, Semroot’tan faydalanabilirsiniz. Eğer sizler de hem Semroot ile tanışmak hem de SEO çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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