Sesli Kitap Dinlemek İçin En İyi 10 Uygulama - 2020

Son zamanlarda kitap okumaya vakit bulamayanların en çok tercih ettiği uygulamalardan biri olan sesli kitaplar, sevdiğiniz kitapları nerede olursanız olun dinlemenizi sağlıyor. Her ortamda rahatlıkla kitapları dinlemenizi sağlayan uygulamaları sizin için derledik.

Eğer kendinize sürekli “kitap okumayı çok seviyorum ama okuyacak vakit bulamıyorum” diyorsanız, son zamanlarda gittikçe popüler olan sesli kitap uygulamaları tam da sizde göre. Yemek yaparken, spor yaptığınız esnada ve kısaca başka bir iş yaparken rahatlıkla dinleyebileceğiniz sesli kitaplar, zamandan tasarruf ettirirken aynı zamanda sevdiğiniz kitapları bir masal gibi dinlemenizi sağlıyor.

Sesli kitaplara ilgi arttıkça, birçok kategoride sesli kitap dinlemenize olanak sağlayan uygulamaların sayısı artıyor. Telefonlarınızdan rahatça dinleyebileceğiniz, en çok beğenilen sesli kitap uygulamalarını sizin için bir araya getirdik.

Sesli kitap dinleyebileceğiniz 10 uygulama:

Storytel

Seskit

Google Kitaplar

Apple Books

Audible - Amazon

AudioTeka

Sesli Kitaplar

Serial Box

Telefon Kütüphanesi

KitUP

Storytel:

Yapımcı: Storytel Sweden AB

İndirme sayısı: 10.000.000+

Puan: 4,2

Öne çıkan özellikleri:

Kitapları kütüphanenize kaydederek internetinizin olmadığı zamanlarda da dinleyebilir veya okuyabilirsiniz.

zamanlarda da dinleyebilir veya okuyabilirsiniz. Uyku zamanlayıcısı özelliğini ayarlayarak seslendirmenin belirli bir süre sonra sona ermesini sağlayabilirsiniz.

özelliğini ayarlayarak seslendirmenin belirli bir süre sonra sona ermesini sağlayabilirsiniz. Uygulamada 400’den fazla Türkçe kitap seçeneği bulunuyor.

fazla Türkçe kitap seçeneği bulunuyor. Abonelik ücreti aylık 34,99 TL.

Storytel indir:

Seskit

Yapımcı: EYY Studio

İndirme sayısı: 10.000+

Puan: 4,2

Boyut: 4,9M

Öne çıkan özellikleri:

Uygulamayı kullanmak için üye olmanıza gerek yok.

Seskit’in sunduğu yüzlerce kitap seçeneği tamamen ücretsiz.

Sesli kitap dışında yayınlanan podcastleri de dinleyebilirsiniz.

Seskit indir:

Google Kitaplar

Yapımcı: Google LLC

İndirme sayısı: 1.000.000.000+

Puan: 4,2

Boyut: Cihaza göre değişiyor

Öne çıkan özellikleri:

Google Kitaplar aylık abonelik ücreti gerektirmiyor ancak dinlemek istediğiniz kitapları teker teker satın almanız gerekiyor.

satın almanız gerekiyor. Bir kitabı satın almadan önce ücretsiz ön izlemesini dinleyebilirsiniz.

ön izlemesini dinleyebilirsiniz. Ücretlendirmeler ise kitap başına yapılıyor.

Uygulama Google Drive ile senkronize edilmiş, böylelikle kitabı dinlerken kolayca notlar alabilirsiniz.

notlar alabilirsiniz. Gece modu sayesinde uygulama arka planı ve ışık parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor.

Google Kitaplar indir:

Apple Books:

Yapımcı: Apple

Boyut: 16,6M

Öne çıkan özellikleri:

Apple’ın sadece iOS kullanıcılarına sunmuş olduğu bu kütüphanede sesli kitap dinleme özelliği de bulunuyor.

iOS kullanıcılarına sunmuş olduğu bu kütüphanede sesli kitap dinleme özelliği de bulunuyor. Kütüphaneden satın almış olduğunuz kitapları sesli bir şekilde dinleyebilir ya da okuyabilirsiniz.

Kitapları satın almadan ücretsiz örneklerini dinleyebilirsiniz.

Apple Books indir:

Audible - Amazon

Yapımcı: Audible, Inc

İndirme sayısı: 100.000.000+

Puan: 4,6

Boyut: 24M

Öne çıkan özellikleri:

Amazon hesabınızla uygulamaya giriş yaptıktan sonra seçeceğiniz ilk kitabı ücretsiz dinleyebilirsiniz.

uygulamaya giriş yaptıktan sonra seçeceğiniz ilk kitabı ücretsiz dinleyebilirsiniz. Anlatma hızını kendinize göre belirleyebilir, size yavaş gelen anlatımları hızlandırabilirsiniz.

Kitabı indirerek internetinizin olmadığı zamanlarda çevrimdışı olarak indirebilirsiniz.

olarak indirebilirsiniz. Seslendirmesini beğenmediğiniz bir kitap olursa değiştirebilirsiniz.

Audible indir:

AudioTeka

Yapımcı: Audioteka S.A.

İndirme sayısı: 100.000+

Puan: 4,3

Boyut: 9,2M

Öne çıkan özellikleri:

Dinlemek istediğiniz kitapların belirli bir kısmını ücretsiz olarak dinleyebilirsiniz.

olarak dinleyebilirsiniz. Satın almış olduğunuz kitapları internete gerek duymadan dinleyebilirsiniz.

dinleyebilirsiniz. Uygulama üzerinde dinlediğiniz kitaplara dair yorumları okuyabilir, kendi fikirlerinizi diğer dinleyicilerle paylaşabilirsiniz.

Yatmadan önce uyku modunu kullanarak zamanlayıcı kurabilirsiniz.

AudioTeka indir:

Sesli Kitaplar

Yapımcı: Kitabın Sesi

İndirme sayısı: 1.000+

Puan: 4,4

Boyut: 4,0M

Öne çıkan özellikleri:

Kitapların hepsi Türkçe ve tamamen ücretsiz.

ve tamamen Kullanıcı yorumlarına göre uygulamada çok az reklam bulunmakta.

bulunmakta. Dünya edebiyatı da dahil olmak üzere birçok kategoride kitap sunuyor ve uygulama her gün yenilerinin eklendiğini söylüyor.

yenilerinin eklendiğini söylüyor. Dinlediğiniz kitabı 10 saniye ileri veya geri alma seçeneği bulunuyor.

alma seçeneği bulunuyor. Anlatım hızını iki katına çıkartabiliyorsunuz.

Sesli Kitaplar indir:

Serial Box

Yapımcı: Serial Box

İndirme sayısı: 10.000+

Puan: 4,2

Boyut: 36M

Öne çıkan özellikleri:

Uygulama, şu anda sadece İngilizce kitap seslendirme seçeneği sunuyor.

kitap seslendirme seçeneği sunuyor. Dinlemek istediğiniz bütün kitapların bir kısmını ücretsiz bir şekilde dinleyebilir, kararınızı buna göre verebilirsiniz.

bir şekilde dinleyebilir, kararınızı buna göre verebilirsiniz. Karanlık modu sayesinde uygulama açık olduğu sürece gözlerinizi yormadan kitap okuyabilir veya dinleyebilirsiniz.

sayesinde uygulama açık olduğu sürece gözlerinizi yormadan kitap okuyabilir veya dinleyebilirsiniz. Kategori olarak sadece bilim kurgu, fantezi ve gerilim kitapları sunuyor.

Serial Box indir:

Türk Telekom Telefon Kütüphanesi

Yapımcı: Turk Telekomunikasyon A. S.

İndirme sayısı: 10.000+

Puan: 3,8

Boyut: 45M

Öne çıkan özellikleri:

Bu uygulama Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından geliştirilmiş ve içerikleri sadece görme engeli bulunan insanlara özel.

insanlara özel. Roman, şiir gibi edebi eserlerin seslendirmelerinin yanı sıra uygulamada aynı zamanda film betimlemeleri bulunuyor.

Telefon kütüphanesi indir:

KitUP

Yapımcı: KitUP

İndirme sayısı: 50.000+

Puan: 4,6

Boyut: 7,2M

Öne çıkan özellikleri:

Bu uygulama, sevdiğiniz ya da ilgi duyduğunuz kitapların 15 dakikalık kısa özetlerini seslendiriyor.

seslendiriyor. Sunduğu doygun özetler sayesinde hangi tarzda kitapları seçmenizde yardımcı oluyor.

özetler sayesinde hangi tarzda kitapları seçmenizde yardımcı oluyor. Aylık ve yıllık ödeme planı sunan bu uygulamanın 3 gün ücretsiz deneme süresi mevcut.

KitUP indir: