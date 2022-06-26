Disney+, ünlü müzik grubu Sex Pistols'a odaklanan FX mini dizisi Pistol'ın platforma ekleneceğini duyurdu. Buna göre yapım, 6 Temmuz'da kullanıcılara sunulacak.

Bilindiği üzere çevrim içi sinema ve dizili platformları, gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. Tabii ki bu popülerlik, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülüyor. Bu konuda en önde gelen platformlardan biri olan Disney+, uzun bir bekleyişin ardından 14 Haziran günü Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı.

Ülkemize geldiği günden beri birçok kullanıcıyı kendisine çeken Disney+, her geçen yeni film veya dizilerin kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyuruyor. Şimdi de yapılan bir açıklama, oldukça popüler bir müzik grubunun hikayesini anlatan ‘Pistol’ isimli mini dizinin platforma ekleneceğini ortaya koyuyor.

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Pistol, 6 Temmuz’da Disney+’da

Disney+, punk rock türünde simgeleşmiş olan İngiliz müzik grubu Sex Pistols’a ve grubun gitaristi Steve Jones’ın hikâyesine odaklanan FX dizisi Pistol’ın platforma ekleneceğini duyurdu ve diziden fragman paylaştı. “Müzik, devrim, özgürlük… Hanımlar ve beyler, karşınızda Sex Pistols. FX’ten Pistol 6 Temmuz’da Disney+’ta” ifadeleriyle paylaşılan fragman, yapımın hangi gün ekleneceğini de gösterdi.

6 bölümden oluşan Pistol’ın yaratıcılığını ünlü senarist Craig Pearce üstleniyor. Yapımın kadrosunda ise Toby Wallace, Anson Boon, Sydney Chandler, Jacob Slater, Maisie Williams, Talulah Riley, Thomas Brodie-Sangster gibi isimler yer alıyor. Son olarak dizinin bölümlerinin Trainspotting, 28 Days Later, Slumdog Millionaire gibi dev yapımlardan tanıdığımız İngiliz sinemacı Danny Boyle tarafından yönetildiğini de eklemeden geçmemek gerek.

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