14 Haziran'da ülkemizdeki yayın hayatını resmen başlatan Disney+, Örümcek-Adam filmlerinin ve Venom'un 24 Haziran'da platforma ekleneceğini açıkladı. Disney+ kullanıcıları, şimdilik iki Örümcek-Adam filminden ise yoksun olacak.

Uzun süren bekleyişin ardından 14 Haziran’da ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Disney+, binlerce film, dizi ve belgeselden oluşan kütüphanesiyle şimdiden büyük bir popülerlik kazandı. Her geçen gün yeni içeriklerle kütüphanesini zenginleştiren platform, bir noktada eksikti.

Disney+, çıkışından bu yana Marvel hayranlarının en sevdiği serilerden birisi olan Örümcek-Adam serisine yer vermiyordu. Fakat bu durum yarın değişiyor. Platform, paylaştığı yeni duyurusunda Örümcek-Adam serisinin ve Venom’un platforma ekleneceğini açıkladı.

Örümcek-Adam serisi dahil tüm Marvel filmleri, çok yakında tüm yapımlarıyla Disney+'ta yer alacak. Bunun dışında Star Wars, Pixar film ve dizileri, tüm National Geographic belgesellerine ulaşmak için Disney+’a üye olabilirsiniz. Aylık 34,99 TL, yıllık 349 TL’lik avantajlı fiyatı kaçırmayın!

Örümcek Adam filmleri Disney+'a geliyor:

Disney+ tarafından paylaşılan duyuruya göre Örümcek-Adam: Evden Uzakta, Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok ve Venom: Zehirli Öfke 2 haricindeki tüm Örümcek-Adam filmleri ve ilk Venom filmi, 24 Haziran’da Disney+’a eklenecek. Disney+’a gelecek Örümcek-Adam serisi filmleri şu şekilde:

Örümcek-Adam (2002)

Sıradan bir genç olan Peter Parker, yanlışlıkla radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra olağanüstü bir süper kahramana dönüşür. Sevgili amcası bir soygun sırasında vahşice öldürüldüğünde, Peter yeni güçlerini amcasının ölümünün intikamını almak için kullanmaya yemin eder. Kendini "Örümcek-Adam" olarak kabul ederek, sokakları suçtan temizlemeye koyulur ve kötü niyetli süper kötü "Yeşil Cin" ile çatışmaya girer.

Örümcek-Adam 2 (2004)

“Örümcek-Adam 2™”de Tobey Maguire, sıradan bir üniversite öğrencisi ve insanüstü bir suç savaşçısı olarak ikili hayatının hassas dengesiyle uğraşan yumuşak huylu Peter Parker olarak geri dönüyor. Peter'ın hayatı, yeni bir düşmanla, eksantrik ve çok dokunaçlı cani "Doktor Ahtapot’a” dönüşen Otto Octavius ile yüzleştiğinde daha da karmaşık hale gelir. "Doktor Ahtapot, MJ'i kaçırdığında, macera eşi görülmemiş heyecanın yeni zirvelerine ulaşırken Örümcek-Adam da aksiyona geri dönecektir.

Örümcek-Adam 3 (2007)

Peter Parker sonunda hayallerinin aşkı Mary Jane Watson'la birliktedir ve New York’ta Örümcek-Adam çılgınlığı yaşanmaktadır. Ancak, ufukta belirmeye başlayan bir fırtına vardır; Peter'ın Örümcek-Adam kostümü birdenbire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar. Kostümün etkisi altındaki Peter, kibirli ve kendine aşırı güvenli biri olur; en değer verdiği kişileri ihmal etmeye başlar. Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman “Kumadam” ve “Venom” benzersiz güçler edinip, intikam ateşiyle yanarken, Peter da en büyük savaşını kendi içinde yapmaktadır. Örümcek-Adam'ın onu bir kahraman yapan özelliğini, yani şefkati yeniden keşfetmesi gerekecektir

İnanılmaz Örümcek-Adam (2012)

Serinin yeni filminde, Genç Peter Parker, alter-egosu Örümcek-Adam olarak hem lise hayatının draması hem de şaşırtıcı süper insan krizleriyle boğuşuyor

İnanılmaz Örümcek-Adam 2 (2014)

Örümcek-Adam olmak harika, ama Örümcek-Adam olmanın bir bedeli var: sadece Örümcek-Adam, diğer New York'luları şehri tehdit eden korkunç kötü adamlardan koruyabilir. New York'u tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan “Electro” bir anda ortaya çıkar ve Peter Parker'ın şimdiye dek gördüğü en güçlü düşmanını alt etmesi gerekir. Örümcek-Adam, eski dostu Harry Osborn'un da dönmesiyle bütün düşmanlarının ortak noktası olan “OsCorp”'u keşfetmiş olur.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)

Genç Peter Parker/Örümcek Adam, süper kahraman olarak yeni keşfettiği kimliği ile hayatını keşfetmeye başlar. Peter, yeni akıl hocası Tony Stark'ın koruyucu kanatları altında May Halasıyla birlikte yaşadığı eve döner. Peter normal günlük rutinine geri dönmeye çalışır, ancak “Akbaba” yepyeni bir düşmanı olarak ortaya çıktığında, Peter'ın en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)

The Lego Movie ve 21 Jump Street'in arkasındaki yaratıcı beyinler Christopher Miller ve Phil Lord'un yapımcıları arasında bulunduğu, Lord'un senaryo ekibinde de yer aldığı Örümcek-Adam™: Örümcek Evreninde,açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı bir boyuttan gelen Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Örümcek-Adam ile birlik olup bilinen tüm gerçekliklere tehdit olan şeye engel olmaya çalışan Miles Morales'i odağına alıyor.

Venom: Zehirli Öfke (2018)

Marvel'in en esrarengiz, karmaşık ve baş belası karakterinin evrim hikayesi – Venom! Eddie Brock (Tom Hardy), işi ve nişanlısı dahil her şeyini kaybettikten sonra yıkılmış bir adamdır. Hayatının en dip noktasındayken, uzaylı bir organizmaya bedeninde ev sahipliği yaparak olağanüstü süper güçlere sahip Venom'a dönüşür. Ancak, bu yeni süper güçler kendisinden çok daha güçlü ve daha silahlı rakibi Riot'u yenmesi için yeterli olacak mı?

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