Meteksan ve Ares Tersanesi bünyesinde geliştirilmekte olan yerli silahlı insansız deniz aracı, denize indirildi. Bir süre tecrübe seyirleri yapacak olan araç, birinci çeyrek sonu itibarıyla da atış testlerine başlayacak.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) duyurulduğundan bahsetmiştik. Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi tarafından geliştirilmekte olan ve "ULAQ" olarak da isimlendirilen bu araç, artık olması gerektiği yerde, yani denizde.

Edinilen bilgilere göre denize indirilen SİDA, tecrübe seyirlerine başlamış durumda. Bir süre devam edecek çalışmalar, ilerleyen dönemlerde yeni testlerin yapılabilmesini sağlayacak. Bu bağlamda birinci çeyreğin sonu itibarıyla atış testlerine başlanması planlanırken, projenin bir an önce tamamlanması için tüm zorlukların üstesinden gelineceği ifade ediliyor.

Karşınızda, Türkiye'nin ilk SİDA'sı

SİDA ya da ULAQ'ın sahip olduğu özellikler, düşmana korku salan türden. 400 kilometre seyir menziline sahip olan insansız deniz aracı, 65 kilometre sürate ulaşabiliyor. Gelişmiş kompozit malzemeden imal edilen aracın sahip olduğu kriptolu iletişim ağı ise olası sızıntıların önüne geçilmesini sağlıyor. Gece ya da gündüz farketmeden kullanılabilen SİDA, istihbarat toplama, eskortluk yapma, savunma ve saldırı gibi farklı görev türlerini rahatlıkla üstlenebiliyor.

Bu özelliklere sahip olan silahlı insansız deniz aracının, günümüzün en gelişmiş silahlarıyla da donatılması gerekiyordu. Bu noktada ise devreye ROKETSAN giriyor. Şirket tarafından üretilen 4'lü lazer güdümlü silah sistemi Cirit ile Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS da ULAQ'a entegre edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de L-UMTAS, kara ve deniz hedeflerinde kullanılabiliyor oluşu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Ares ve Meteksan CEO'larından ortak açıklama

​

Silahlı insansız deniz aracının denize indirilmesi, en çok da Ares Tersanesi ile Meteksan'ın göğsünü kabarttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket CEO'ları, şunları söylediler;

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin Mavi Vatan savunmasının, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölge korunmasının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Bu kapsamda bizler de iki özel şirket bir araya gelerek, milli menfaatlerimizi ön planda tutup tamamen öz sermaye yatırımları ile ULAQ projesine başladık ve yoğun faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bunun savunma sanayisinde de bir örnek olduğunun bilincinde olarak büyük bir iş birliği halinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra hedefimiz deniz testlerini tamamlayıp, güdümlü mermi atış testlerini icra etmek olacak. ULAQ'ın ilk tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarihten itibaren hem ülkemizden hem de dost ve müttefik ülkelerden önemli ilgiyle karşılaştık. Bu ilgi bizlerin de dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını tasarlamak ve üretmek üzere büyük bir motivasyonla çalışmamızı sağlıyor. ULAQ'ın ilk tanıtımından itibaren desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız."