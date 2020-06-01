Yeni Silent Hill Oyunu, 4 Haziran'da Duyurulabilir

Sony ve Konami'nin Silent Hill serisini yeniden başlatacak bir oyun üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Yeni bir söylenti, oyunun 4 Haziran'daki PS5 etkinliğinde duyurulabileceğini öne sürüyor.

Sony kısa süre önce, 4 Haziran'da merakla beklenen PlayStation 5 hakkında yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Konsol devi, etkinliğin çoğunlukla PS5'e gelecek oyunlara odaklanacağını söylüyor. Söylentilere göre bu oyunlardan biri, uzun zamandır söylentilere konu olan yeni Silent Hill oyunu olacak.

Twitter'da isabetli sızıntılarıyla öne çıkan AestheticGamer adlı kullanıcı, hayatta kalma korku serisinin yaratıcısı Keiichirō Toyama'nın yönettiği yeni oyunun SIE Japan Studio tarafından geliştirildiğini öne sürüyor. Ayrıca yeni Silent Hill oyununun 4 Haziran'daki PS5 etkinliğinde açıklanacağını belirterek oyun hakkındaki bazı detayları ortaya koyuyor.

Uzun yıllardır beklenen yeni Silent Hill oyunu PS5 için gelebilir

Görünüşe göre, Sony'nin Japonya Stüdyosu projeyi ortaya çıkarmak için heyecanlı ve PS5 etkinliği bunun için güzel bir fırsat. Ancak duyurunun yeni etkinlikte yapılmaması halinde ağustos ayında gerçekleştirilebileceği de söyleniyor. Ayrıca oyunun PS5'e özel olacağı ve şu anda oynanabilir durumda olduğu belirtiliyor.

AestheticGamer, Silent Hill'e ek olarak bir diğer popüler korku serisi Resident Evil hakkında da bir güncelleme sundu. Resident Evil 8'in en geç ağustos ayına kadar duyurulmasını beklediğini ve nesiller arası bir oyun olacağını ortaya koydu. Ancak oyunun bu ay içinde duyurulmasına şüpheyle yaklaşılıyor. Kaynaklara göre Capcom, serinin yeni oyununu, koronavirüs nedeniyle iptal edilen E3 2020 etkinliğinde göstermeyi planlıyordu.

Tüm bunlar şimdilik söylenti olarak değerlendirilebilir, ancak Perşembe günü TSİ 23.00'da gerçekleşecek PS5 etkinliğinde popüler korku serilerine dair resmi duyurular gelebilir.