Simülasyon Hipotezi, ‘Yaratan’ Terimini Bilim Taşıyabilir

Harvard’lı bir astronom,simülasyon hipotezinden yola çıkarak ortaya attığı teoride evrenin, üst bir medeniyet tarafından kuantum tünelleme yoluyla yaratılmış olabileceğini ifade etti. Makalede medeniyetleri 3 sınıfa ayıran bilim insanına göre ‘yaratıcı’ konumuna gelmek için daha çok yolumuz var.

Yaşadığımız dünyanın, hatta evrenin başka varlıklar tarafından oluşturulan bir simülasyonun ürünü olduğu ‘simülasyon hipotezi’ni duymuşsunuzdur. The Matrix gibi serilerde işlenip ilk kez René Descartes tarafından ortaya atılan bu fikrin benzerleri, dinlerin çoğunda farklı bir üslupla yer almıştır. Farklı bilim insanlarınca birçok kez ele alınan bu hipotezden yola çıkarak, yakın zamanda bir teori ortaya atıldı.

Harvard Üniversitesi’nin astronomi departmanından Avi Loeb, ilginç ve bir o kadar da korkutucu bir teori ortaya attı. Evrenin bir ‘laboratuvarda’ üretilmiş olabileceğini ifade eden Loeb, bunun ‘üst sınıf’ varlıklar tarafından yapılmış olabileceğini söyledi.

Henüz kanıtlanmasa da çürütülememiş bir teori

Avi Loeb, yayınladığı makalede insanların ‘C sınıfı’, yani ortaya çıktıklara gezegene bağımlı bir medeniyet olduğundan bahsetti. Bu gezegenin güneşinden bağımsız hale gelen medeniyetleri B sınıfı olarak adlandıran Loeb, A sınıfı medeniyetlerin bir çeşit laboratuvarda ‘kuantum tünelleme’ gibi tekniklerle hiç yoktan yavru evrenler yaratabileceğinden bahsetti. “Yoktan var etme” terimi, birçok dindeki tanrının evreni nasıl yarattığına dair açıklamalarla uyuşmakta. Loeb’in teorisinin kanıtlanması durumunda dini bir terim olan ‘yaratıcı’ ile daha seküler bir terim olan ‘kuantum yerçekimi’, aynı cümlede kullanılacak hale gelebilir.

Teknolojik açıdan A sınıfı olacak kadar gelişmemizin önünde henüz birçok engel var. Henüz küçük bir bölge içinde yeterince büyük karanlık enerji yoğunluğu oluşturamıyor oluşumuz bunlardan bir tanesi. Bunu aşabilirsek A sınıfı ‘yaratıcılarımıza’ katılacağımızı ifade eden Avi Loeb, teoriyi ortaya atarken nereden yola çıktığını şu şekilde açıklıyor: "Evrenimiz sıfır net enerjiye sahip düz bir geometriye sahip olduğundan, gelişmiş bir uygarlık, onu kuantum tünelleme yoluyla yoktan bir bebek evren olarak yaratmış olabilir.”