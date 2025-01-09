İzlediğimiz filmlerdeki sahnelerin birçoğunun tek seferde çekilmediğinin hepimiz farkındayız. Peki bu konuda bir rekor olduğunu biliyor muydunuz?

Bazı sahneler var ki tekrar çekim sayılarıyla rekora koşmakla kalmıyor, oyuncuları da biraz canından bezdiriyor?

Bakalım tek diyaloglu sahne için en fazla tekrar sayısı hangi filme ait?

Bu sorunun cevabında karşımıza Stanley Kubrick'in 1980 yapımı "The Shining” filmi çıkıyor.

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Jack Nicholson'ın başrolünde yer aldığı The Shining filmi, korku klasiklerinden biri.

Filmde, Yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nde ailesiyle birlikte kalırken yaşadığı akıl sağlığı sorunlarını ve otelin doğaüstü güçlerinin etkisiyle deliliğe sürüklenişini anlatıyor.

Peki hangi sahne rekoru eline tutuyor?

Guinness Dünya Rekorları’na göre Dick Hallorann ile Danny Torrance'ın 'parlama' yeteneği üzerine konuştukları sahne, 148 kez çekilmesiyle tek diyaloglu sahne için en fazla tekrar sayısına sahip kısım.

Filmde defalarca çekilen tek sahne bu da değil. Wendy Torrance'ın katil kocası Jack Torrance'ın ona zarar vermeyeceğini söylediği anda beyzbol sopasını salladığı an da 127 kez çekilmiş. Beyzbol sopasını her seferinde salladığını düşünürsek epey zor olduğu da aşikâr.

Neden bu kadar çok tekrar yapılıyor?

Kubrick zaten sinema dünyasında aynı sahneyi defalarca çekmesiyle tanınıyor. Bu filmde de aynı yaklaşım sürdürülüyor ve onun filmleri diğerlerine kıyasla daha uzun sürede tamamlanıyor.

Bunun altında ise haklı sebepleri var. Kubrick, her detayın kusursuz olmasını istiyor. Sahnenin gerilimini maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemesi sebebiyle de birçok sahne tekrar tekrar çekiliyor.

Verdiği bir röportajda da mükemmeliyetçiliğini kabul ediyor ve oyuncuların repliklerine hazırlanmazsa oyunculuk yapamayacaklarını söylüyor. Ona göre kelimeleri düşünmek, sahnenin duygusal yönünü düşünmeye engel ve bu yüzden de doğru an gelene kadar tekrar yapılıyor.

Guinness Dünya Rekorları’na girse de buna itiraz eden biri var.

Filmin yapımcısı Lee Unkrich yazdığı bir kitapta, o sahnenin 148 kere çekilmediğini söyleyerek iddiayı çürütüyor. Tüm yapım notlarına erişen Unkrich, yarısından daha az sayıda tekrar olduğunu, aktörlerin prova çekimleriyle karıştırıldığının altını çiziyor.

Artık hangi söylem haklı bilemeyiz ama bilinen bir gerçek var ki Stanley Kubrick'in mükemmeliyetçiliği, sinema tarihinde özel bir yer edinmiş durumda. Sonuçta dünya sinemasına konu olan tekrar sahnesinin birçok örneği var.

Siz defalarca tekrar edilen sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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