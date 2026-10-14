Skoda, Ekim 2026 döneminde farklı segmentlerde sunduğu binek, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte Skoda'nın Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Skoda, Ekim 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Skoda modellerinin Ekim fiyat listesinin yanında otomobillere özel indirimler ve finansman fırsatları da otomobil kullanıcılarının gündeminde bulunuyor.

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Yeni bir Skoda satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Skoda Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Skoda modellerinde kampanya var? İşte Skoda Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Skoda Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Fabia 2.009.900 TL 1.877.900 TL Scala 2.054.900 TL 2.376.300 TL Octavia 2.779.900 TL 2.385.500 TL Superb 3.774.900 TL 3.770.100 TL Kamiq 2.149.900 TL 1.962.700 TL Karoq 3.249.900 TL 3.103.300 TL Kodiaq 4.049.900 TL 3.998.100 TL Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL Enyaq 4.099.900 TL - Enyaq Coupe 4.199.900 TL -

Skoda Kamiq Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Skoda Kamiq satın almayı düşünenler için Ekim ayında hem fiyat avantajı hem de bireysel kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonunda 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Skoda Fabia Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Skoda Fabia, Ekim ayında kredi kullanarak sıfır otomobil almak isteyenlere sunulan seçenekler arasında yer alıyor. Fabia Premium 1.0 TSI versiyonu için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Bireysel müşterilere yönelik bu teklife ek olarak özel fiyat avantajları da bulunuyor.

Skoda Enyaq ve Enyaq Coupe Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Skoda'nın elektrikli otomobil ailesindeki Enyaq ve Enyaq Coupe modelleri için Ekim ayında tüzel müşterilere özel kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneği bulunuyor. Teklif, bireysel müşterilere değil, tüzel müşterilere yönelik olarak duyuruluyor.