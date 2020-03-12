2020 Model SUV Skoda Karoq’un Dikkat Çeken 16 Özelliği

Skoda yeni SUV modeli 2020 Skoda Karoq’u piyasaya sürdü. Biz de sizler için aracın teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatlarını detaylı olarak inceledik. Gelin 2020 Skoda Karoq modeline birlikte göz atalım

Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden birisi olan Skoda, birçok segmentte ürettiği ve tasarımıyla öne çıkan otomobilleriyle ülkemizde de oldukça bilinen bir marka. Şirketin ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürdüğü Skoda Karoq modeli de hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla ilgiyi hak eden bir araç

Farklı bir tasarımı ve teknolojiyi sonuna kadar kullanan donanımıyla 2020 yılı için güncellenen Skoda Karoq, Türkiye’de de satışa çıktı. Bu haberimizde sizler için ülkemizde de ilgi gören Skoda Karoq'un dikkat çeken özelliklerini ve fiyatlarını inceledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan araca birlikte göz atalım.

Skoda Koraq'da güvenlik:

Şerit takip asistanı:

Son zamanların popüler güvenlik önlemlerinden biri olan şerit takip asistanı, Skoda’nın son model SUV modeli Karoq'ta da bulunuyor. Dikiz aynasında bulunan bir kamera ile aracın önünü izleyen şerit takip asistanı, şeritten sapmanız halinde direksiyonu kendiliğinden hafif bir şekilde çeviriyor ve aracı şeritin içerisine döndürüp yeniden hizalandırıyor. Eğer ilave bir önlem almanız gereken acil bir durum gerçekleşirse sürücü hem görüntülü hem de sesli olarak uyarılıyor.

Ön bölge asistanı:

Özellikle İstanbul gibi trafiğin bol olduğu bölgelerde ön bölge asistanı oldukça yararlı bir özellik. Bu sistem, aracın önünde bulunan radar sensörlerini kullanıyor. Radar sensörleriyle yolu izleyen ön bölge asistanı, aracın önüne aniden bir cisim veya araba gelmesi halinde acil frenleme işlevini devreye sokuyor ve bu şekilde kazadan kurtarıyor. Ön bölge asistanı aynı zamanda öndeki aracın hızını da görüyor ve bu şekilde takip mesafesini ayarlıyor.

Kör nokta tespit sistemi:

Kör nokta tespit sistemi, trafikte yüksek hızlarda seyrederken şerit değiştirme anındaki riski çok yüksek oranda düşürüyor. Eğer orta şeritte gidiyorsanız ve hızlı akan sol şerite geçmek istiyorsanız, sol şeritten hızlı bir şekilde gelen görmediğiniz bir araç büyük felaketlere yol açabilir. Skoda Karoq’ta bulunan kör nokta sistemi, aracın arka sağ ve sol çaprazını izliyor. Sürücü şerit değiştirmeye karar verdiğinde eğer şeritte bir araç varsa sürücüyü sesli ve görüntülü bir şekilde uyarıyor ve şerit değiştirmesini engelliyor.

Geri manevra uyarı asistanı:

Park yerinden çıkmak bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor zira eğer aracınızı kafadan park ettiyseniz ve dar bir alandaysanız, arka taraftan gelen bir otomobili göremeyebiliyorsunuz. Karoq’taki geri manevra uyarı asistanı, aracın arkasından geçmekte olan bir araç olursa sürücüyü sesli bir şekilde uyarıyor. Eğer sürücü doğru hamleyi yapmazsa sistem frenleri otomatik olarak devreye sokarak kötü sonuçların yaşanmasını engelliyor.

Sıkışık trafik asistanı:

Sıkışık trafik asistanı, araçta bulunan adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanını bir araya getirerek oldukça iyi bir trafik deneyimi sunuyor. Bu özellik sayesinde sıkışık trafiklerde dahi rahat bir şekilde otomasyon sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz ve trafiğin verdiği yorgunluktan kurtuluyorsunuz.

Skoda Karoq tasarımı:

Tam LED farlar:

Skoda Karoq’ta bulunan tam LED farlar, aracın görünümünü oldukça şık bir hale getiriyor. Ön tarafında kısık bir göz gibi gözüken ve aracı agresif gösteren ön farların yanı sıra aracın arka tarafında bulunan C şeklindeki farların dış elemanları kristalize bir yapıya sahip. Bu da araca hem iyi bir görünüm katıyor hem de daha parlak gösteriyor.

Ciddiyet akan çizgileri:

Skoda Karoq, ön tamponla kaputu birbirinden ayıran birleşik ızgarası ve farlarıyla agresif bir görünüm sunuyor. Bunların yanı sıra şık ve keskin çizgilere sahip olan Skoda Karoq, dinamik eğrileriyle de adeta kendine olan güvenini dışarı vuruyor.

Karşılama ışıkları:

Dış tasarımıyla iyi bir görüntü sunan Skoda Karoq, aynı zamanda kapıları açıldığı zaman da şık bir karşılama yapıyor. Skoda Karoq’un kapılarını açtığınız zaman aracın altında asfalta yansıyan bir SKODA logosu beliriyor. Bu da tasarım açısından oldukça şık bir detay olarak araca eklenmiş.

İç aydınlatma:

Skoda Karoq’un dış tasarımı gibi iç tasarımı da oldukça iyi dizayn edilmiş. Kaliteli materyallerle kaplanmış olan iç mekan hem geniş bir alan sunuyor hem de değiştirilebilir bir aydınlatmaya sahip. Bu aydınlatma, 10 farklı renge bürünebiliyor ve kullanıcının kendini aracın içinde çok daha iyi hissetmesini sağlıyor.

Konfor:

Tamamen otomatik park asistanı:

Skoda Karoq’ta bulunan otomatik park asistanı, sürücüleri dar alanlara park etmek için girilen stresten uzak tutuyor. Önden çapraz park edebilme ve paralel park edebilme yeteneklerine sahip olan park asistanı, aynı zamanda dar bir alanda paralel parktan çıkabilmesi için de sürücülere yardım ediyor. Bu şekilde park alanlarına girmek veya çıkmak artık bir sıkıntı olma halinden çıkıyor.

Adaptif hız kontrolü:

Karoq’un adaptif hız kontrol sistemi, sürücünün önceden seçtiği bir hıza erişebilmesi için araca otomatik olarak güç veriyor. Aynı zamanda Skoda Karoq'un bu özelliği, ön ızgarada bulunan radar sensörleri sayesinde önde seyir eden araçları da tespit eder ve buna göre otomatik olarak fren yapabilir. Bu şekilde araç sürücüyü hiç yormadan öndeki araç ile olan mesafeyi kendiliğinden ayarlar.

SmartLink+ multimedya sistemi:

SmartLink, iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink veya SmartGate ile aracın bilgi ve eğlence sistemine bağlanmasını sağlıyor. Bu şekilde telefonunuzu ve Skoda Karoq’un dijital ekranını ortak kullanarak eğlencenin dibine vurabiliyorsunuz.

Çift USB girişi ve kablosuz şarj bölmesi:

Özellikle ailenizle bir yolculuğa çıkacaksanız ve aracınızda yalnızca tek bir USB girişi varsa, yandınız demektir. O USB girişini kimin kullanacağı konusunda girilen mücadele sonucunda kimin galip olacağı bilinmez ama birilerinin şarjının biteceği kesindir. Bu tür bir olayın yaşanmaması için Skoda Karoq'ta iki adet USB girişi bulunuyor. Bunların yanı sıra USB girişlerinin yanında bir de telefonu şarj edebileceğiniz bir kablosuz şarj bölmesi yer alıyor.

Geniş hacimli bagaj:

Skoda Karoq’un içi, bir SUV araca yakışır bir biçimde oldukça geniş bir hacme sahip. İç mekanında oturanlara oldukça ferah bir alan sunan Skoda Karoq, kendi sınıfındaki en büyük gövdelerden birine sahip ve 5 koltuk da yerindeyken 521 litre kapasite sunuyor. Bunun yanı sıra otomobilin arka koltukları katlandığında ortaya 1.630 litrelik devasa bir boşluk çıkıyor.

Dinamik şasi kontrolü:

Yenilenen Karoq’ta DCC Dinamik Şasi Kontrolü sistemi bulunuyor. Bu sistem; adaptif süspansiyon kontrolü olarak da geçiyor. Konfor, standart ve spor modları arasında seçim yapabilmenizi sağlayan sürüş profili seçimi sayesinde Skoda Karoq’u dilediğiniz moda getirip değişik şartlarda oldukça konforlu ve rahat bir sürüş deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Acil durum çağrı butonları:

Eğer ciddi bir kazaya tanık oluyorsanız veya herhangi bir şekilde ciddi bir kaza geçirdiyseniz, aracın orta üst kısmında bulunan düğmelerin en sağındaki kırmızı düğme sayesinde acil durum servislerine direkt olarak bağlanabiliyorsunuz. Eğer aracınızda bir arıza çıktıysa ortadaki tuş sayesinde servis atolyesi ile bağlantı sağlayabiliyorsunuz. En soldaki tuş ise SKODA Infoline hakkında ek bilgiler almanızı sağlıyor.

Skoda Karoq modelleri:

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG:

Beygir gücü: 150 Beygir

150 Beygir Maksimum tork: 250 Nm / 1.500 - 3.500

250 Nm / 1.500 - 3.500 Azami hız: 203 km/saat

203 km/saat 0-100 hızlanma: 9.0 saniye

9.0 saniye Yakıt Tüketimi: Şehir içi 6.8 litre. Şehirlerarası 4.9 litre. Ortalama 5.6 litre.

Skoda Karoq 1.6 TDI DSG:

Beygir Gücü: 115 Beygir

115 Beygir Maksimum tork: 250 Nm / 1.750 - 3.200

250 Nm / 1.750 - 3.200 Azami hız: 186 km/saat

186 km/saat 0-100 hızlanma: 11.1 saniye

11.1 saniye Yakıt Tüketimi: Şehir içi 5.2 litre. Şehirlerarası 4.5 litre. Ortalama 4.8 litre.

Skoda Karoq 2020 fiyatları:

1.5 TSI ACT 150 BG DSG Premium: 233.900 TL

1.6 TDI SCR 115 BG DSG Premium: 238.400 TL

1.6 TDI SCR 115 BG DSG Prestige: 257.900 TL

Ülkemizde de oldukça ilgi gören Skoda Karoq'un 2020 yılında piyasaya sürülen yenilenmiş modelini sizler için inceledik. Siz de yorumlar kısmında Skoda Karoq ile ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu ve bunun gibi yılın en gözde ve dikkat çeken araçlarını incelediğimiz haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, bizleri takipte kalın.