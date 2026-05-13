Skoda, resmî çevrim içi mağaza sisteminde meydana gelen bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu.

Şirketin teknik güvenlik izleme çalışmaları sırasında fark edilen bu siber saldırıda, mağaza yazılımındaki bir zayıflığın istismar edildiği belirlendi. Olayın ardından mağazayı hızla çevrim dışına alan Skoda, açığı kapatarak adli tıp uzmanlarıyla birlikte inceleme başlattı.

Hangi veriler tehlikede?

Saldırganların sistemden tam isimler, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, sipariş geçmişi ve hesap giriş bilgileri gibi kritik verileri elde ettiği doğrulandı.

Ayrıca şifrelerin özetlenmiş (hash) hallerine de erişildiği açıklandı ancak Skoda, ödeme işlemlerinin tamamen üçüncü taraf sağlayıcılar üzerinden yürütülmesi sebebiyle kredi kartı bilgilerinin sızmadığını belirtti.

Veri sızıntısının boyutu belirsiz

Şirket, sunucu günlüklerindeki kısıtlamalar nedeniyle verilerin dışarı çıkarılıp çıkarılmadığını veya tam olarak kaç kişinin etkilendiğini henüz tespit edemediğini itiraf etti.

Şu ana kadar çalınan verilerin kötüye kullanıldığına dair somut bir kanıt bulunmasa da Skoda, kullanıcılarına özellikle oltalama saldırılarına karşı tetikte olmaları ve şifrelerini güncellemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.