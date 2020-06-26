Qualcomm'un, Snapdragon 865'in ardından gelecek yeni işlemcisi Snapdragon 865+'ın tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca Snapdragon 865+'tan güç alacak ilk akıllı telefonun hangisi olacağına dair de yeni bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene Qualcomm, Snapdragon 855 işlemcisinin daha iyi grafik performansı sunacak versiyonunun geleceğini duyurmuştu. Bu sene de bu olayın aynısı Snapdragon 865 işlemcisinde karşımıza çıkıyor. Qualcomm'un bu yılın başında duyurduğu Snapdragon 865'in bir üst versiyonu olacak olan Snapdragon 865+'ın çıkıp çıkmayacağıysa kesin olarak bilinmiyordu. Meizu'nun pazarlama müdürü, daha önce yaptığı açıklamalarda Snapdragon 865+'ın beklendiği gibi bu sene çıkmayacağını duyurmuştu.

Qualcomm ise yılın başında Snapdragon 865+'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Ice Universe isimli bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı bilgiler doğrultusunda Snapdragon 865+, Qualcomm'un duyurduğu gibi bu yıl temmuz ayında tanıtılacak.

Samsung Galaxy Note20, Snapdragon 865+ kullanan ilk telefon olabilir:

Yine geçtiğimiz günlerde Ice Universe isimli kullanıcının ortaya çıkardığı bilgilere göre Samsung Galaxy Note20, gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden alan ilk akıllı telefon olacak. Snapdragon 865+ kullanılacak diğer akıllı telefonların arasındaysa Galaxy Z Flip 5G, OnePlus 8T ve ASUS Rog Phone III gibi modeller bulunuyor.

Snapdragon 865+ işlemcisini teknik özellikleri henüz tam olarak bilinmiyor fakat Snapdragon 865+ ile birlikte Snapdragon 865'in üzerinde büyük değişikliklerin yapılacağı düşünülmüyor. Yine de daha önce Snapdragon 855+'ta olduğu gibi Snapdragon 865+'ın da daha hızlı grafik işleme performansı ve daha iyi oyun optimizasyonu sağlayacağı düşünülüyor.

Elinizde Snapdragon 865 işlemcisi barındıran bir akıllı telefon varsa eleştirmenler Snapdragon 875 çıkana kadar beklemenizi öneriyor. 2021 yılında tanıtılması beklenen Snapdragon 875 işlemcileriyse daha az güç tüketimi sağlayacak 5 nm mimarisiyle üretilecek. Ayrıca yeni Snapdragon 875'ler yeni X60 5G modem desteğine de sahip olacak. Bu bağlamda hâlihazırda Snapdragon 865 barındıran telefona sahip olan kullanıcıların, Snapdragon 865+ yerine Snapdragon 875'i beklemeleri daha mantıklı bir karar olarak değerlendiriliyor.