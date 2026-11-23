Teknoloji liderleri ve yetkililer, küresel altyapı yenilenirken önümüzdeki aylarda yeni büyük teknoloji kesintileri yaşanabileceği konusunda uyardı.

Son bir haftada ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelinde uçuşları durdurması, şirketleri felç eden Outlook kesintisi ve JPMorgan Chase'deki bankacılık sorunları teknoloji altyapılarının kırılganlığını yeniden gündeme taşıdı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sektör liderleri ve istihbarat yetkilileri, yaşanan bu büyük çaplı arızaların henüz son olmadığını belirterek önümüzdeki aylar için kritik uyarılarda bulunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Küresel bilgi altyapısı baştan aşağı yenileniyor

Konuyla ilgili CNN'e açıklamalarda bulunan Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, sistemlerin güncellenmesi ve siber güvenliğe büyük yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi. Teknolojide hem bilgi işlem hem de uygulamalar düzeyinde yaşanan büyük sıçramaların kaçınılmaz olarak bazı aksaklıklara yol açacağını belirten Clayton, halkın bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

CBS News'in Face the Nation programına katılan Microsoft Başkanı Brad Smith ise çok daha karamsar bir tablo çizdi. Yaşanan sorunların birkaç hafta içinde çözülebilecek türden olmadığını belirten Smith, "Açıkçası önümüzdeki aylara hazırlıklı olmalıyız. Dünyanın tüm bilgi altyapısı şu anda fiilen yenileniyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ hem savunmayı hem saldırıları hızlandırıyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan kesintilerin siber saldırılardan kaynaklandığı düşünülmese de Brad Smith, yapay zekânın sistemlerdeki güvenlik açıklarını bulmayı çok daha kolay hâle getirdiğine dikkat çekti. Smith'e göre bu bilgi, kodu yamamak için kullanılabileceği gibi kötü niyetli kişiler tarafından sistemlere sızmak için de değerlendirilebilir.

Son aylarda ABD Tarım Bakanlığı (USDA), JPMorgan ve çeşitli süpermarket zincirleri dâhil olmak üzere hem kamu hem de ticari sistemlere yönelik saldırılarda belirgin bir artış gözlemledi. İster yapay zekâ destekli hackerlardan ister eskiyen sistemleri hızla yamama telaşındaki insan hatalarından kaynaklansın, önümüzdeki aylarda yeni teknoloji kesintilerinin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.