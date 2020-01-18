Son On Yılın En Çok Satan 20 Oyunu Açıklandı

Son 10 yılın en çok satan 20 oyunu listesi açıklandı. Nielson NPD tarafından hazırlanan listenin birinci sırasında Grand Theft Auto V yer alıyor. Listenin ilk 10 sırası ise Call of Duty serisi tarafından domine edilmiş.

2010-2019 yılları arasında en çok satan oyunların listesi açıklandı. 20 oyunun yer aldığı listenin tepesinde, gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan birisi olan Grand Theft Auto V (GTA 5) yer alıyor. Nielson NPD tarafından hazırlanan liste ABD'deki satışları temel alırken, piyasaya sürülmesinin üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen GTA 5 hâlâ İngiltere gibi ülkelerde en çok satan 10 oyun listelerine girebiliyor.

Bununla birlikte 2010'ların tek kazananı GTA 5 olmadı. Call of Duty'nin yayıncısı Activision, ilk 20'den hayli memnun olmalı, çünkü listede serinin 10 oyunu yer alıyor. Call of Duty: Black Ops en çok satan oyunlar listesinde 2. sırada yer alırken, ilk 10'da serinin 7 oyunu bulunuyor.

Red Dead Redemption II ve GTA 5'in yayıncısı Rockstar da düşünüldüğünde, 10. sırada yer alan Minecraft hariç ilk 10'daki oyunların tamamı iki yayıncı arasında paylaşılmış durumda.

Son on yılın en çok satan 20 oyunu şöyle sıralanıyor:

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Black Ops

3. Call of Duty: Black Ops II

4. Call of Duty: Modern Warfare 3

5. Call of Duty: Black Ops III

6. Call of Duty: Ghosts

7. Red Dead Redemption II

8. Call of Duty: WWII

9. Call of Duty: Black Ops IIII

10. Minecraft

11. Call of Duty: Advanced Warfare

12. Call of Duty: Modern Warfare 2019

13. Elder Scrolls V: Skyrim

14. Mario Kart 8

15. Call of Duty: Infinite Warfare

16. Battlefield 1

17. Battlefield 4

18. Destiny

19. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

20. Star Wars Battlefront 2015

Öte yandan GTA serisinin yeni oyununun da yakın zamanda duyurulması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda yeni haberler çıktıkça biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız.