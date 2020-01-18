Son On Yılın En Çok Satan 20 Oyunu Açıklandı

2010-2019 yılları arasında en çok satan oyunların listesi açıklandı. 20 oyunun yer aldığı listenin tepesinde, gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan birisi olan Grand Theft Auto V (GTA 5) yer alıyor. Nielson NPD tarafından hazırlanan liste ABD'deki satışları temel alırken, piyasaya sürülmesinin üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen GTA 5 hâlâ İngiltere gibi ülkelerde en çok satan 10 oyun listelerine girebiliyor.
Bununla birlikte 2010'ların tek kazananı GTA 5 olmadı. Call of Duty'nin yayıncısı Activision, ilk 20'den hayli memnun olmalı, çünkü listede serinin 10 oyunu yer alıyor. Call of Duty: Black Ops en çok satan oyunlar listesinde 2. sırada yer alırken, ilk 10'da serinin 7 oyunu bulunuyor.
Red Dead Redemption II ve GTA 5'in yayıncısı Rockstar da düşünüldüğünde, 10. sırada yer alan Minecraft hariç ilk 10'daki oyunların tamamı iki yayıncı arasında paylaşılmış durumda.
Son on yılın en çok satan 20 oyunu şöyle sıralanıyor:
- 1. Grand Theft Auto V
- 2. Call of Duty: Black Ops
- 3. Call of Duty: Black Ops II
- 4. Call of Duty: Modern Warfare 3
- 5. Call of Duty: Black Ops III
- 6. Call of Duty: Ghosts
- 7. Red Dead Redemption II
- 8. Call of Duty: WWII
- 9. Call of Duty: Black Ops IIII
- 10. Minecraft
- 11. Call of Duty: Advanced Warfare
- 12. Call of Duty: Modern Warfare 2019
- 13. Elder Scrolls V: Skyrim
- 14. Mario Kart 8
- 15. Call of Duty: Infinite Warfare
- 16. Battlefield 1
- 17. Battlefield 4
- 18. Destiny
- 19. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- 20. Star Wars Battlefront 2015
Öte yandan GTA serisinin yeni oyununun da yakın zamanda duyurulması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda yeni haberler çıktıkça biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız.