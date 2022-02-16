Sonic the Hedgehog Evreni Büyüyor: Üçüncü Film ve Dizi Yolda

Sevilen karakter Sonic'in ikinci filmi daha henüz vizyona girmemişken üçüncü filme dair haber geldi. Paramount, üçüncü filmin ve televizyon dizisinin yolda olduğunu duyurdu.

Çocukluğumuzun favori karakterlerinden mavi kirpi Sonic’in ilk filmi Sonic the Hedgehog, koronavirüs pandemisi sebebiyle üç aylık bir ertelemenin ardından vizyona girmiş ve ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan video oyunu uyarlaması olarak gişede rekor kırmıştı.

İlk filmin bu başarının ardındansa ikinci filmin çalışmalarına başlanmış; 8 Nisan 2022’de vizyona girmesi planlanan ve Knuckles ile Tails karakterlerine odaklanan filmden geçtiğimiz haftalarda bir de fragman yayımlanmıştı. Bunun ardından Paramount Pictures’tan serinin hayranlarını sevindirecek bir haber daha geldi. Paramount, serinin üçüncü filminin ve buna ek olarak Sonic evreninde geçen bir dizinin onaylandığını duyurdu.

Sonic evreni büyüyor

"Paramount Plus için üçüncü Sonic sinema filminin ve ilk canlı aksiyon Sonic serisinin aktif olarak geliştirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullanan Sonic oyunlarının geliştiricisi Sega'nın CEO'su Haruki Satomi, "Paramount ile dikkate değer bir ortaklığımız var ve onlarla Sonic the Hedgehog serisini genişletmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz." şeklinde kaydetti.

Dizinin yeni Bond olacağına dair söylentilerle gündeme gelen Idris Elba tarafından seslendirilen Knuckles’a odaklanacağını aktaran Paramount, üçüncü Sonic filmi içinse bir vizyon tarihi vermedi.

Sonic'in maceraları uzunca süre daha bizimle olacak

Filmin kadrosunda Elba’nın dışında Sonic rolünde Ben Schwartz, Dr. Robotnik rolünde efsane oyuncu Jim Carrey ve Tails rolünde de 2014’ten beri karaktere ses veren Colleen O’Shaughnesser bulunuyor.

Bunlara ek olarak bir süre önce Netflix, yeni bir Sonic 3D animasyon serisini duyurmuş; Sega ise 2022'nin tatil sezonunda piyasaya sürülecek olan açık dünya oyunu Sonic Frontiers dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yayımlanacak çok sayıda yeni Sonic oyunu çıkacağının haberini vermişti. Görünen o ki filmler ile popülerliğine popülerlik katan Sonic’in yolculuğu daha yeni başlıyor.