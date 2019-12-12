Sony'nin Yeni Mobil Kamera Teknolojisi Duyuruldu

Sony, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni kamera sensör teknolojisini duyurdu. "2x2 On-Chip Lens" olarak isimlendirilen bu teknoloji, akıllı telefonların kamerasını daha güçlü kılacak. Sony'nin fazla iddialı olduğu yeni teknolojisinin ne zaman kullanıcılara ulaşacağı ise henüz netleşmedi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geliştirdiği teknolojiler ile tüketicilerin beğenisini yıllardır kazanıyor. Dev şirket, her ne kadar akıllı telefonlar konusunda beklenen başarıyı gösteremiyor olsa da akıllı telefon teknolojileri konusunda fazlasıyla iyi işler çıkarmayı başarıyor. Şirket şimdi de akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni teknolojisini duyurdu.

Sony'nin yeni teknolojisi "2x2 On-Chip Lens (OCL)" olarak isimlendiriliyor ve daha hızlı odaklanma, daha yüksek hassasiyet ve daha yüksek dinamik aralık sunuyor. Sony tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni teknolojisi, daha yüksek çözünürlüklerde daha iyi bir performans sunacak. Böylelikle akıllı telefonların kamera kurulumları, daha da güçlenmiş olacak.

Sony, yeni teknolojisinin aynı renkteki bitişik piksellerinin üzerine dört yerine tek bir lens yerleştirdiğini söylüyor. Yetkililerin ifadelerine göre bu durum, Sony'nin yeni kamera sensörlerinin çok daha hassas olmasına yardımcı olacak. Böylelikle yeni sensörler, daha küçük nesnelere bile odaklanabilecek. Az sonra sizlerle paylaşacağımız görüntü, Sony'nin yeni teknolojisinin nasıl çalıştığını gösteriyor.

Sony yetkilerinin açıklamalarına göre 2x2 OCL teknolojisi, piksellerdeki tüm faz farklarını tespit edebiliyor. Bu da renklerle ilgili daha çok bilginin entegre edilmesi ve daha iyi bir odaklanma performansı sunuyor. Üstelik bu yeni teknoloji, geleneksel renk algılama sensörlerinin aksine hem dikey hem de yatay pozisyonda algılama yapıyor. Bu da Sony'nin yeni teknolojisinin, her durumda daha iyi performans sunacağı anlamına geliyor.

Japon teknoloji devi, akıllı telefon sektöründe beklenen etkiyi yaşatamadı ancak Sony tarafından üretilen mobil kamera çözümleri, sektörün her zaman ilgi gören ürünleri arasına oldu. Hal böyle olunca da Sony, mobil kamera sektörünün lideri konumuna yerleşti. Şirketin yeni teknolojisi de Sony'nin sektördeki liderliğini biraz daha sağlamlaştıracak gibi görünüyor.

Sony, duyurduğu yeni teknolojinin tüketicilere ne zaman ulaşacağına değinmedi. Ancak Sony'nin yeni teknolojilerine sahip lenslerinin 2019 yılında karşımıza çıkması beklenmiyor. Bazı raporlar, Sony'nin Oppo ile anlaşmaya vardığını ve Oppo'nun gelecek yıl piyasaya süreceği bir amiral gemisinde bu teknolojilere sahip sensörleri kullanacağını ortaya koyuyor. Ancak bu durumun ne denli gerçek olacağını zaman gösterecek.