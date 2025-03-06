Sony, PlayStation Direct mağazasından resmî olarak PS5 ve PS5 Pro kiralama hizmetini başlattı.

Sony, PlayStation Direct aracılığıyla İngiltere'de resmî olarak PS5 ve harici aksesuarlarını kiralamaya başladı ve fiyatlar sizi gerçekten şaşırtacak.

Konsol kiralamak esasında yeni bir şey değil. Ülkemizde çoğunlukla PS kafelerin üstlendiği konsol kiralama sektörü ne yazık ki resmî bir tabana oturtulamadı. Zamanla üçüncü parti şirketler de bu hizmeti vermeye başlamış olsa da Sony bunu bazı bölgelerde doğrudan kendi üstleniyor.

Sony'nin resmî mağazası olan PlayStation Direct de artık PS5 ve birçok PS aksesuarını aylık bir ücret karşılığında kiralamaya başladı.

İngiltere'de aylık 11,99 sterline (562 TL) PS5 kiralanabiliyor

İlk olarak İngiltere'de başlayan bu yeni hizmetin PS5 için aylık kiralama ücreti yalnızca 11,99 sterlin (562 TL). Tabii bu fiyata kiralamak için 36 ay boyunca kiralamayı sürdüreceğinizin teminatını vermeniz gerekiyor. Bu süre dolduğunda oluşan fiyat, konsolun güncel fiyatının daha altında bu nedenle bir nevi konsolu 36 taksitle alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz.

Seçenekler sadece PS5 ile sınırlı değil. PlayStation Direct üzerinden PS5 Pro'yu da aylık 18,95 sterline (891 TL) 36 ay boyunca kiralamak mümkün. Yine aynı şekilde PlayStation Portal aylık 6,49 sterline (304 TL), DualSense Edge ise aylık 7,49 sterline (351 TL) denk geliyor.

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