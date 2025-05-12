Sony'nin 13 Mayıs'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VII'nin tasarımı ortaya çıktı. Cihaz, "Keşke Türkiye'ye gelse." diyeceğiniz özellikler ve tasarımla çıkış yapacak.

Bir zamanlar Türkiye’de de popüler olan Sony Xperia modellerinin yenileri hâlâ gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 13 Mayıs günü tanıtılacak amiral gemisi segmentindeki Xperia 1 VII olacak. Şimdi ise bu telefonla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Android Headlines tarafından paylaşılan bir haberde Sony Xperia 1 VII modelinin render görselleri sızdırıldı. Tasarıma net bir şekilde göz atmamızı sağlayan görseller, telefonun “Keşke Türkiye’ye gelse.” diyeceğiniz bir görünümle geleceğini ortaya koyuyor.

Sony Xperia 1 VII böyle gözükecek

Telefonun görsellerine baktığımızda premium görünüme sahip olan şık bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Arka tarafında 3 kameralı, pil şeklinde bir adaya yerleştirilmiş kamera dizilimi var. Önde ise çok ince çerçeveli, neredeyse tamamı ekrandan oluşan bir ekran tasarımı görüyoruz. Renkleri ise yeşil, siyah ve uzun süre sonra yeniden dönecek olan mor.

Aslında bir önceki nesle çok benzeyen bir tasarımla gelecek telefonun 6,5 inçlik 1080x2340 çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran sunması bekleniyor. Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB’a çıkan depolama da göreceğiz.

Cihazın arkasında f/1.9 diyafram açıklığına sahip 48 MP’lik bir ana kamera göreceğiz. Ona 12 MP’lik telefoto kamera ve detayları bilinmeyen bir ultra geniş kamera eşlik edecek. Önde ise 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

Android 15 ile kutudan çıkacak cihazda 30W hızlı şarj destekl 5000 mAh’lik bir batarya yer alması bekleniyor. Telefon yarın tanıtıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz. Sony’nin Xperia telefonlarını yeniden ülkemizde görmek ister miydiniz?