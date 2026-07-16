Rapor: Sosyal Medya Şirketleri, Kullanıcıları Göz Göre Göre Müstehcen Sitelere Yönlendiriyor

Yayımlanan Londra merkezli bir rapora göre sosyal medya şirketleri, kullanıcıları kasıtlı olarak müstehcen içerikli sitelere yönlendiriyor.

Sosyal medya platformlarının hemen hemen hepsinde rıza dışı cinsel içeriklerin ve çıplaklığın paylaşılmasını engelleyen son derece katı kurallar bulunuyor ancak kâğıt üzerindeki bu kurallar, pratikte devasa bir çelişkiyle karşı karşıya kalıyor.

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Londra merkezli aşırı sağ ve dezenformasyon karşıtı sivil toplum kuruluşu Institute for Strategic Dialogue (ISD) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, popüler sosyal ağların kullanıcıları doğrudan bu tarz içeriklere maruz bıraktığını gözler önüne serdi.

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YouTube %30 payla zirvede

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ISD raporunun verilerine göre Aralık 2025 ile Mart 2026 arasındaki sadece 4 aylık dönemde, sosyal ağlar üzerinden nudify yani çıplaklık içeren sitelere 5.7 milyondan fazla ziyaretçi yönlendirildi. Bu trafiğin en büyük ve en şaşırtıcı kaynağı ise Google bünyesindeki video platformu YouTube oldu.

YouTube, tek başına 1.82 milyon ziyaret yönlendirmesiyle toplam trafiğin %30'undan fazlasından sorumlu tutuluyor. Platformda yapılan basit bir aramayla ulaşılan bu içerikler, kullanıcıları doğrudan suça teşvik eden birer köprü görevi görüyor. Platformlarda bu sitelere giden trafiği tetikleyen şey sadece masumane paylaşımlar değil. Kullanıcılar YouTube üzerinde "undress app" (elbise çıkarma uygulaması) veya "nudify app" (çıplaklaştırma uygulaması) gibi doğrudan kelimelerle arama yaptıklarında karşılarına yüzlerce video çıkıyor. Bu videolar, belirli uygulamaların nasıl çalıştığını gösteren incelemelerden, kullanıcılara bedava kredi sağlayan promosyon kodlarının paylaşıldığı tanıtımlara kadar uzanıyor.

"Politikalarla doğrudan çelişiyor"

Raporun yazarları, elde edilen bulguların YouTube'un kendi resmî politikalarıyla "doğrudan çelişki" içerisinde olduğunu ısrarla vurguluyor. YouTube'un mevcut kuralları cinsel içerikli ve müstehcen materyalleri kesin bir dille yasaklıyor.

Raporda şu ifadelere yer veriliyor:

"Bu yasakların mantıksal olarak, rıza dışı müstehcen görüntüler üreten nudify sitelerini veya araçlarını da kapsaması gerekir ancak bu politikaları ihlal eden içerikler platformda son derece kolay bulunabilir ve erişilebilir durumda. Bu da YouTube'u âdeta nudify sitelerine açılan bir giriş kapısına dönüştürüyor."

Sosyal medya şirketlerinin, yapay zekânın bu derece suistimal edildiği ve bireysel güvenlik haklarını tehdit ettiği bir dönemde algoritmik denetimleri neden bu kadar ucu açık tuttuğu ise hâlâ büyük bir soru işareti.