Öyle görünüyor ki, Sovyetler Birliği bütün Amerikan ürünlerine karşı değilmiş. Coca Cola'ya mesela.

Coca-Cola, bundan otuz yıl kadar önce Yeni Kola'yı tanıttığında kısa ömürlü de olsa tarihi bir olayı gerçekleştirmiş ve 99 yıldır kullandığı gizli formülünü değiştirmişti. Yeni Cola müşterilerin öfkesini çekmeden kırk yıl önce ise Coca Cola, meşhur ürününde bir başka önemli değişiklik yapıp önemli bir müşteri için şeffaf renkli "Beyaz Kola"yı üretmişti. Bu müşteri, önemli bir Sovyet generali idi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında kola oldukça meşhurdu. Tanrı, Ülke ve Coca-Cola İçin kitabının yazarı Mark Pendengrast'a göre, karbonlu içecek moral yükseltme konusunda en iyisiydi ve her iki tarafın askerleri de kola için yanıp tutuşuyordu. Oldukça az bulunan ve hemen tükenen kola, bir lüks içecek haline gelmişti. Öyle ki, İtalya'daki bir açık arttırmada bir şişesi 4,000 dolara alıcı bulmuştu. "Dört yüksek rütbeli subayı bir şişe kola açarken gördüm" yazmıştı bir Amerikan askeri, "sanki 1929 Cordon Rogue şişesi açıyorlardı."

Kola, Amerika ile bağdaştırılan bir içecektir. Savaşın hangi cephesinde olduğunuza bağlı olarak tatlı demokrasinin veya yapış yapış kapitalizmin sembolü olarak görebilirsiniz. Coca-Cola her gruptan müşteriyi yakalamayı arzu ediyordu ve savaş bittiğinde, Avrupa ve Pasifik'e yayılmış 60'tan fazla şişeleme fabrikaları vardı. Bunların bir kısmı düşman hatlarının arkasındaydı ve bu bölgelerde yaşayan siviller, bu içecekle ilk defa o zaman tanışmışlardı.

Coca-Cola'nın en büyük hayranlarından birisi ABD Generali Dwight D. Eisenhower idi. Kendisi sadece Amerikan askerlerinin sevkinden değil, Sovyet Mareşali Georgy Zhukov'u kola ile tanıştırmaktan da sorumludur. Zhukov, Sovyet tarihinin en büyük askerlerinden birisiydi ve Nazi Almanyası'na karşı elde edilen zaferde payı büyüktü. Pendergrast'a göre bu azılı lider, "Moskova'yı Hitler'in çıldırmış askerlerine karşı korumuş, Stalingrad'daki Alman direnişini bitirmiş, Leningrad kuşatmasını kaldırmış ve Rusların Varşova'dan Berlin'e olan gururlu ilerleyişinin lideri olmuştu."

Haliyle, Zhukov'un içecek bir şeyler istemesi oldukça normal. Bu adama bir bardak kola veren ilk insan da Eisenhower olmuştu. İlk tekini desek daha doğru olur. Zira Zhukov bu yabancı içeceği Votka içer gibi dikmiş, burnundan baloncuklar çıkarken Eisenhower de oldukça gülmüştü.

Rus savaş kahramanı kısa sürede kola bağımlısı olmuştu ve savaş sona erdiğinde, Amerikan tedarikçisinden daha fazlasını istedi. İçecek Sovyetler Birliği'nde yasaklanmıştı ve Zhukov, artık Sovyet işgali altındaki Almanya'yı yönetmekle görevlendirdiği üst seviye komutanlarından birisinin, Amerikan kapitalizminin sembolünü benimsemesini kabul etmeyeceğini biliyordu. Bu nedenle de tedarikçilerinden bazı talepleri olmuştu. "Amerikan ürünü gibi görünmesin. Onu o komik şişeye koymayın." demişti Zhukov, bir de "rengini de değiştirin." direktifini vermişti.

Bu istek en yukarıya, ABD Başkanı Harry Truman'a kadar gitmişti. Başkan bu iş için Coca Cola Avrupa'nın önde gelen isimlerinden birisi olan Mladin Zarubica'yı, votka gibi berrak görünümde bir kola yapacak ve içeceğin yapay renklendirmesini ortadan kaldıracak bir kimyager bulmak ve şişelerin üstüne kırmızı bir yıldız koymakla görevlendirmişti. Zarubica daha sonra "Zhukov'a gönderdiğim ilk parti 50 kasaydı," demişti, "Ruslar için beyaz kola. Bu bizim gizli, karanlık sırrımızdı."

Zhukov'un beyaz kolaları hiçbir zaman keşfedilmedi ancak ne zaman general Stalin için potansiyel bir rakip olarak görülmeye başlanıp gözden düştü, Zhukov'un Moskova'daki evine baskın yapıldı. Baskında Zhukov'un Almanya'dan yağmaladığı altınlar, mücevherler, halılar ve resimler gibi başka savaş ganimetleri topladığı ortaya çıktı.

Coca-Cola kendi açısından, savaş sonrasında dünyanın dört bir yanındaki ölçülemez büyümesinden memnundu, ancak ikonik Amerikan içeceğinin Rus raflarında yerini alması, Zhukov'un ölümünden ancak on yıl sonra oldu. Takvimler 1985'i gösterirken Amerikalılar beyaz kola ile tanıştı, Ruslar ise yasal olarak ilk defa kolanın tadına bakabildi. 2014 yılında Coca-Cola'nın bölgesel dağıtımcısı, Rusya'ya yönelik kısıtlamaların arasında kalmasına rağmen, Rusya ve çevresindeki ülkelerde yaşayan 589 milyon müşterisine iki milyar kasadan fazla ürün gönderdi. Zamanında tek bir müşteriye elli kasa ürün satılan bir pazar için hiç de fena değil.