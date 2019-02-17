Çin merkezli teknoloji markası TCL'in, sızdırılan yeni patentlerinde katlanabilir akıllı telefondan ziyade bilezik tasarımına sahip akıllı saat de dikkatten kaçmadı.

Birçok şirket, katlanabilir akıllı telefonlar üretme konusunda bazı adımlar atarak bu konudaki ciddiyetlerini göstermeye başladılar. Fakat TCL, sadece bir katlanabilir tasarımla yetinecek gibi durmuyor. ABD merkezli CNET, TCL'in beş adet katlanabilir tasarım üzerinde çalıştığını doğrulayan patent dosyalarını elde etti. Bu tasarımların dördü farklı katlama şekillerine sahip cihazlar olsa da beşincisi çok ilginç duruyor.

CNET'in elde ettiği bilgilere göre TCL, bilezik tasarıma sahip bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Yine de bu haberler doğrulanmadığı için TCL'in böyle bir tasarım üzerinde çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinmiyor. TCL, katlanabilir cihazları için daha önce 2020'yi işaret etmişti ancak ne tür bir cihaz olduğu açıklanmamıştı.

Her ne olursa olsun, katlanabilir cihazlar konusunda hiç bir markanın müşteriyi memnun edebileceğini düşünülmüyor. Çünkü, bu cihazlar tamamiyle özgür bir şekilde katlanamayacak. Buna ek olarak, Android'in yeni sürümleri bu donanımı destekleyecek olsa da uygulamaların desteklemesi konusunda ciddi soru işaretleri var.