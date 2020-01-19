Spitzer Uzay Teleskobu, Yakın Zamanda Emekliye Ayrılacak

NASA'nın kızılötesi ışınlar kullanarak gözlem yapan Spitzer Uzay Teleskobu, 16 yıl boyunca evrenin bilinmeyen köşeleri hakkında yeni bilgiler sunmasının ardından 29 Ocak gününde son kez görevinin başına geçecek. NASA, 16 yıllık teleskobu için 22 Ocak tarihinde de özel bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

NASA, 16 yıllık bir süre boyunca kızılötesi ışınlar kullanarak evrenin resmini çıkaran uydusu Spitzer Uzay Teleskobu’nun görevine son veriyor. 2003 yılının Ağustos ayında uzaya fırlatılan Spitzer Uzay Teleskobu, 29 Ocak günü yapacağı son gözlemlerin ardından artık emekliye ayrılacak. Spitzer, Hubble Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevinin ardından NASA’nın en büyük gözlem kaynaklarından biri haline geldi. NASA da teleskobun bunca yıl sağladığı hizmeti onurlandırmak için Spitzer Uzay Teleskobu için 22 Ocak gününde bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Spitzer Uzay Teleskobu, 30 Ocak günü kapatılacak:

Spitzer Uzay Teleskobu, gözlemlerini özellikle kızılötesi ışınlardan faydalanarak gerçekleştirmesi için tasarlandı. Bu da Spitzer’ın, diğer teleskopların evrendeki toz ve gaz bulutundan dolayı tespit edemedikleri noktaları gözlemleyebilmesine olanak sağlıyor. Bilim insanları, Spitzer’ın bu özelliğinden faydalanarak evrenin uzak köşelerindeki gezegen ve yıldız oluşumlarını gözlemlemeyi başardı. Bunlara ek olarak; yıldızların nasıl öldüğüne, evrenin nasıl oluştuğuna ve süper kütleli kara deliklerin nasıl etraflarındaki her şeyi tükettiğine dair de oldukça önemli bilgiler elde edildi.

Spitzer Uzay Teleskobu, başlangıçta 2,5 yıl boyunca görev yapması için tasarlanmıştı ancak bu süre daha sonra 5,5 yıla kadar çıkartıldı. Fakat NASA, uzay teleskobunu 10,5 yıl daha kullanmayı sürdürdü ve 30 Ocak gününde, 16 yıl boyunca evrenin bilinmeyenleri hakkında gözlemler sunan Spitzer Uzay Teleskobu’nu kapatacak.

Spitzer, bilim insanlarına evren hakkında sunduğu yeni bilgilerin yanı sıra muhteşem görüntüleriyle de büyüleyici deneyimler yaşattı. Uzay hakkında bambaşka bir bakış açısı sunan Spitzer Uzay Teleskobu’nun yakaladığı görüntülerden birkaç örneği de sizler için bir araya getirdik. Gelin, bu görüntüleri birlikte inceleyelim.

Spitzer Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntüler: