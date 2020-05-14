Çevrimiçi müzik platformu Spotify, yeni bir kampanyaya başladığını duyurdu. Bugünden itibaren 30 Haziran’a kadar Spotify’a ilk defa üye olacak kullanıcılar, premium sürücü 3 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Koronavirüs salgını, tüm dünyayı olumsuz etkilese de, çevrimiçi platformları aktif kullanıcı sayısı bakımından olumlu etkiliyor. Bu durumun farkında olan Spotify, yeni aboneler kazanmak için dikkat çeken bir kampanya başlattı.

Virüs salgını nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan Spotify, bugünden itibaren 30 Haziran’a kadar platforma premium abone olan kullanıcılara, seçtikleri premium paketi 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunacak.

Reklam gelirlerinde yaşanan düşüşü yeni abonelerle telafi etmek isteyen Spotify, yeni kampanyasını bütün dünyada ve 14 Nisan’dan önce premium paketlerini iptal eden kullanıcıları da kapsayacak şekilde duyurdu. 14 Nisan’dan önce premium aboneliklerini iptal eden kullanıcılar, Spotify’a geri döndükleri koşullarda 3 ay boyunca sadece 3 dolar ödeyecekler.

Spotify’ın kampanyasında 14 Nisan tarihini seçmesi, şirketin koronavirüs salgını ile kaybettiği üyeleri işaret ediyor. Spotify’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı raporlardan biri, koronavirüs nedeniyle ekonomik durumu kötüye giden insanların Spotify aboneliklerini bir bir iptal ettiğini gösteriyor. Yayınlanan raporda, ABD’de Spotify aboneliğini iptal eden her 6 kişiden birinin bu nedenle aboneliğini iptal ettiği belirtiliyordu. Spotify, bu nedenle daha uygun fiyatlı bir kampanya sunarak abonelerini geri kazanmaya çalışıyor.

Spotify, 14 Nisan’dan önce premium aboneliklerini iptal eden kullanıcılarına sunduğu indirim imkanını bütün dünyada sunsa da Türkiye’deki kullanıcılara sunmadı. Spotify’ın Türkiye internet sitesinde daha önce premium abonelikleri deneyen kullanıcıların kampanyadan yararlanamayacağı belirtiliyor.