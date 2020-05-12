Spotify, çocuklar için yayınladığı Spotify Kids uygulaması üzerinde ebeveynlerin kontrolünü artırıyor. Şirket, ebeveynlere çocukların dinleme geçmişlerini inceleme imkânı ve belli parçaları engelleme özelliği getiriyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify, Premium Aile planında 3 yaş ve üzerindeki çocukları hedef aldığı Spotify Kids uygulamasındaki ebeveyn kontrolünü genişletmeye devam ediyor.

Daha öncesinde ebeveynler, çocukların hangi tarz içeriklere yönlendirilebileceğini seçiyordu. Ebeveynler, artık çocuklarının dinleme geçmişine eriştiklerinde çocuğun hesabındaki belli içerikleri engelleyebilecekler.

Spotify Kids:

Uygulama mart ayında ABD’de çıkış yaptığında bu özelliklerin gelebileceği konuşulmuştu. Spotify, uygulamanın test edildiği ülkelerde ebeveynlerin, içerik de dâhil olmak üzere uygulamada daha fazla kontrole sahip olmak istediklerini ifade etmişti. Şirket, o dönem planlarının detaylarını açıklamasa da ebeveynlerin daha spesifik seçimler yapabileceklerini belirtmişti.

Gelen her iki özellik de daha önce 'Ebeveyn Ayarları' denilen, PIN koduyla korunmaya alınabilen 'Yetişkinler' kısmında yer alacak. Ebeveynler, hangi çocuk hesabını güncellemek ya da görüntülemek istediklerini buradan seçebilecekler. Dinleme Geçmişi seçeneği, çocuğun Spotify Kids uygulamasında geçen üç ayda dinlediği tüm parçaları gösterecek. Ebeveyn, bu parçaları takip edebilecek ya da engelleyebilecek.

Engellenen parçalar, çocuğun hesabından silinecek ve tekrar dinlenemeyecek. Ebeveynler, daha sonra isterlerse engelledikleri parçaları Dinleme Geçmişi bölümünden ya da Engellenen Parçalar kısmından tekrar erişime açabilecekler. Spotify, bu yeni özelliklerin planlanan güncellemeler için bir başlangıç olduğunu söyledi. Uygulamada çocuklara uygun 8 binden fazla şarkı, hikâye, sesli kitap ve ses bulunuyor. Uygulama ne yazık ki ülkemizde kullanımda değil.