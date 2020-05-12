Dünyanın en büyük online müzik ve podcast platformlarından Spotify, aynı alandaki iki veya daha fazla Premium kullanıcısının çalınan müziği kontrol etmesine olanak sağlayan ‘Grup Oturumu’ adında yeni bir özellik yayınladı.

Dünya genelinde 125 milyondan fazla ücretli kullanıcıya sahip olan dijital müzik platformu Spotify, koronavirüs günlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla evde kalan kullanıcıları düşünerek oldukça işlevsel bir özellik sundu. İsveçli şirketin Grup Oturumu adındaki yeniliği, aynı alandaki iki veya daha fazla Premium kullanıcının çalınan müziği kontrol etmesine imkan tanıyor.

Spotify’ın yeni özelliğini kullanmak oldukça kolay. Oynatma ekranının sol alt köşesindeki 'Bağlan' menüsüne dokunduktan sonra, karşınıza çıkan taranabilir kodu sizinle aynı ortamda bulunan dilediğiniz bir kişi ile paylaşıyorsunuz. Daha sonra bu kişi, sizin paylaştığınız kodu tarayarak oturumunuza katılıyor.

Grup Oturumu, aynı alandaki farklı kullanıcıların çalınan müziği kontrol etmelerine imkan sağlıyor

Ardından, oturumunuza dahil olan kişiler, Spotify'daki yerleşik kontrolleri kullanarak mevcut parçaları duraklatabilir, çalabilir, atlayabilir veya daha sonra çalınacak şarkıları belirleyebilir. Herhangi bir misafirin yaptığı değişikliklerin tüm katılımcıların cihazlarında göründüğünü de söylemiş olalım.

Spotify, halihazırda arkadaşlarınızla ortak oynatma listeleri oluşturmanın bir yolunu zaten sunuyor. Ayrıca Spotify Premium Aile planı üyeleri, herkesin hoşlandığı müzikleri tek bir çatı altında toplayan Family Mix adlı kişiselleştirilmiş bir çalma listesine de erişebiliyorlar, ancak bunların hiçbiri, Grup Oturumu'nun yaptığı gibi aynı anda birden fazla kullanıcıya çalan müzik üzerinde gerçek zamanlı bir kontrol imkanı vermiyor.

Spotify'ın Grup Oturumu adındaki yeni özelliği, ilk kez Mayıs 2019'da keşfedilmişti

İsveçli müzik devinin yeni özelliği, aynı Spotify Premium Aile hesabını paylaşan kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm Premium hesap sahipleri tarafından kullanılabiliyor. Grup Oturumu, aynı anda 100 kullanıcıya kadar destek sunsa da, özelliği kullanmak isteyen kişilerin muhakkak aynı konumda olmaları gerekiyor.

Bugün yayınlanan Grup Oturumu özelliğini henüz cihazlarınızda görmediyseniz, endişelenmenize gerek yok. Zira söz konusu özelliğin dünya çapındaki tüm Premium kullanıcılara sunulması birkaç günü bulacaktır.