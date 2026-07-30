Spotify'a Koşarken Müzik Dinlemeyi Sevenler İçin Harika Özellik Geldi: "Koşu Modu"

Spotify, koşu yaparken müzik dinlemeyi seven kullanıcıların çok seveceği yeni "Koşu Modu" özelliğini duyurdu.

Dünyanın en büyük müzik platformu Spotify, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikleri bizlerle buluşturuyor. Uygulamanın spor yaparken de sıkça kullanıldığını biliyoruz. İşte tam bu tarz kullanıma uygun yepyeni bir “Koşu Modu” geldi.

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Yapay zekâ desteğiyle gelen yeni koşu modu, koşucuların tercih ettiği tempo ve antrenman aşamalarına uygun şekilde dinamik şarkı eşleştirmesi yapabiliyor. Bu sayede antrenman sırasında müziğin ritmi ile koşucunun temposu birebir uyumlu hâle getiriliyor.

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Koşuda size uygun şarkıları seçmenize yardımcı oluyor

Özellik, doğrudan mobil uygulamadaki Fitness Hub sekmesi altından aktifleştirilebiliyor. İlk aşamada ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç’teki ücretli Premium abonelerin kullanımına sunulan bu mod, koşunun farklı evrelerine uygun parçaları otomatik olarak sıralama yeteneğine sahip.

Spotify'ın hayata geçirdiği bu yeni sistem, koşu esnasındaki farklı aşamaları tespit ederek kullanıcının hem müzik tercihlerini hem de anlık koşu temposunu analiz ediyor. Yapılan analizin ardından mod, en uygun parçaları otomatik olarak seçerek kullanıcılara kesintisiz ve ritmik bir antrenman deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, 25 hazır seçenek arasından kendilerine en uygun olan antrenman konseptini hızlıca seçebilecek. Bu sayede de koşudan önce uzun oynatma listeleri hazırlama derdinden kurtulacaksınız. Sistem sadece sabit koşular için değil, farklı zorluk derecelerine sahip antrenman tipleri için de kullanılabilecek. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok.