Spotify, ücretli abonelere reklam göstereceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar reddedildi.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, son dönemlerde ilginç bir iddia ile gündemdeydi. Bazı kaynaklar, Spotify'ın ücretli abonelere de reklam göstermeye başlayacağını ileri sürmüşlerdi. Aslında bu iddia tamamen asılsız değildi çünkü Reddit gibi platformlarda yapılan bazı paylaşımlar, Spotify Premium abonelerinin platformda reklam görmeye başladıklarını ortaya koymuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Spotify'ın resmî X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğu özellikle vurgulandı.

İşte Spotify'ın açıklaması:

Spotify'ın premium müzik planına reklam koyduğuna dair bir söylenti dolaşıyor. Bu söylenti yanlış. Premium müzik dinleme reklamsızdır ve öyle kalacaktır.

Spotify'ın yaptığı açıklama, Premium abonelik hakkındaki iddialarla ilgili tartışmaları sona erdirecek gibi görünüyor. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak.