Spotify'a Şarkı DNA'sı İsimli Harika Bir Özellik Eklendi: Peki Ne İşe Yarıyor?

Spotify, "Şarkı DNA'sı" isimli yepyeni bir özellik ekledi. Bu özellik, şarkıların bilinmeyen arka planını incelemenize imkân tanıyor.

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri kullanıcılarına sunuyordu. Şimdi ise şirket, SongDNA, yani "Şarkı DNA’sı" ismi verilen oldukça ilginç bir özellik tanıttı.

Spotify’ın yeni Şarkı DNA’sı özelliği direkt olarak “Şimdi Çalıyor” bölümüne entegre edilen bir işlev olarak geliyor. Özellik size geldiğinde direkt bu kısımda “şarkı DNA’sı” yazan kartlar göreceksiniz. Bu kartlar, size o şarkı hakkında bilmediğiniz bilgileri sizlere gösterecek.

Şarkıyı yazanları, yapımcıları, işbirliklerini keşfedebileceksiniz

Özellik, ismine uygun bir şekilde bir şarkının âdeta DNA’sını incelemenizi sağlıyor. Öyle ki bu karta dokunduğunuzda şarkıların yazarlarını, yapımcıları, içerdiği işbirliklerini ve daha fazlasını görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta o şarkıyı şekillendiren örnekleri, ara geçişleri ve ilham verdiği cover’ları bile görmeniz mümkün.

Yani bir nevi o şarkının tüm arka planını öğrenmenize imkân tanıyor. Böylece o müzik hakkında daha derin bir anlayış yakalamanız mümkün oluyor. Özellik dünya çapında Premium aboneleri için kullanıma sunulmaya başladı. Şu anda Spotify uygulamasından erişebilirsiniz. Eğer hâlâ gelmediyse biraz bekleyin, kısa sürede size de ulaşacaktır.