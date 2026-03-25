Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Spotify'a Şarkı DNA'sı İsimli Harika Bir Özellik Eklendi: Peki Ne İşe Yarıyor?

Spotify, "Şarkı DNA'sı" isimli yepyeni bir özellik ekledi. Bu özellik, şarkıların bilinmeyen arka planını incelemenize imkân tanıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri kullanıcılarına sunuyordu. Şimdi ise şirket, SongDNA, yani "Şarkı DNA’sı" ismi verilen oldukça ilginç bir özellik tanıttı.

Spotify’ın yeni Şarkı DNA’sı özelliği direkt olarak “Şimdi Çalıyor” bölümüne entegre edilen bir işlev olarak geliyor. Özellik size geldiğinde direkt bu kısımda “şarkı DNA’sı” yazan kartlar göreceksiniz. Bu kartlar, size o şarkı hakkında bilmediğiniz bilgileri sizlere gösterecek.

Şarkıyı yazanları, yapımcıları, işbirliklerini keşfedebileceksiniz

Özellik, ismine uygun bir şekilde bir şarkının âdeta DNA’sını incelemenizi sağlıyor. Öyle ki bu karta dokunduğunuzda şarkıların yazarlarını, yapımcıları, içerdiği işbirliklerini ve daha fazlasını görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta o şarkıyı şekillendiren örnekleri, ara geçişleri ve ilham verdiği cover’ları bile görmeniz mümkün.

Yani bir nevi o şarkının tüm arka planını öğrenmenize imkân tanıyor. Böylece o müzik hakkında daha derin bir anlayış yakalamanız mümkün oluyor. Özellik dünya çapında Premium aboneleri için kullanıma sunulmaya başladı. Şu anda Spotify uygulamasından erişebilirsiniz. Eğer hâlâ gelmediyse biraz bekleyin, kısa sürede size de ulaşacaktır.

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

