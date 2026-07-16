Spotify'da Yeni Dönem: Yapay Zekâ Sohbet Asistanı Size Yepyeni Müzikler Önerecek!

Spotify, kullanıcıların yalnızca yazarak veya konuşarak çalma listeleri oluşturabileceği, müzik keşfedebileceği ve uygulamayı kontrol edebileceği yeni yapay zekâ destekli sohbet asistanını beta olarak duyurdu.

Spotify, müzik dinleme deneyimini kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni bir yapay zekâ adımını hayata geçirdi.

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Platform, kullanıcıların uygulamayla son derece doğal bir şekilde sohbet edebilmesini sağlayan yapay zekâ destekli sohbet asistanını beta sürümüyle resmî olarak duyurdu. Bugün itibarıyla dağıtımına başlanan bu yeni özellik, mobil uygulamanın en kritik noktaları olan "Ana Sayfa" ve "Şimdi Çalıyor" ekranlarına entegre edilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

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Yapay zekâ ile müzik keşfi

Yeni yapay zekâ asistanı sayesinde kullanıcılar, platformla sadece sesli değil, yazılı mesajlar üzerinden de çift yönlü iletişim kurabiliyor. Tıpkı ChatGPT ile sohbet eder gibi tasarlanan bu arayüz, müzik önerileri almayı, yeni çalma listeleri oluşturmayı ve asistan üzerinden çeşitli uygulama komutlarını çalıştırmayı mümkün kılıyor.

Sistem, kullanıcıların müzik zevklerine göre daha önce hiç dinlemedikleri sanatçıları keşfetmelerini sağlarken, oluşturulan çalma listelerini sohbet esnasında gelen anlık komutlara göre saniyeler içinde güncelleyebiliyor. Ayrıca kullanıcılar geçmiş dinleme verilerini sorgulayarak kişisel müzik alışkanlıklarıyla ilgili analizlere ve kendilerine özel hazırlanmış önerilere de doğrudan sohbet penceresinden erişebiliyor.

Şarkıların hikâyelerinden podcast analizlerine

Spotify'ın yeni yapay zekâ desteği sadece parça önermekle sınırlı kalmıyor. Dinlenilen şarkıların ilham kaynakları, müzik türleri ve albümlerin çıkış tarihleri gibi arka plan bilgilerini de kullanıcıyla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra sistem, benzer tarzdaki sanatçı önerilerinde bulunabildiği gibi podcast'lerde ve sesli kitaplarda yer alan kişiler, anlatılan hikâyeler ile ele alınan temalar hakkında da detaylı ek bilgiler sunabiliyor.

Uygulama içi kontroller de asistan üzerinden yürütülebiliyor. Kullanıcılar sadece yazarak ya da konuşarak çalan parçayı beğenilenlere ekleyebiliyor, çalma sırasını anında düzenleyebiliyor, yeni şarkılar yerleştirebiliyor veya takip etmek istedikleri sanatçıları listelerine dâhil edebiliyor.

Bu gelişmiş özellik şu an için henüz beta aşamasında ve sadece İngilizce dil desteğiyle çalışıyor. Gelecekte ise tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.