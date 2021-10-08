Son zamanların fenomen dizisi ‘Squid Game’in yönetmeni ve senaristi Hwang Hwang Dong-hyuk, dizi hakkında konuştu. Yönetmen Dong-hyuk, çok merak edilen "2. Sezon gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Maddi zorluk çeken bir grubun büyük ödülü kazanmak ve hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi konu edinen dizi, kısa sürede oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Eylül ayının ortalarında izleyicilerle buluşan dizinin şimdiden Netflix’in en çok izlenen yapımı olacağı düşünülüyor.

Bir çırpada diziyi bitirenler 2. sezonu beklemeye başlamıştı ancak bu konuda herhangi bir çalışmanın olup olmadığı bilinmiyordu. Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk dizi hakkında merak edilenleri açıkladı.

Dizinin yapım süreci yönetmeni endişelendiriyor

Büyük ödül için ölümü göze alanların hikayesini anlatan Squid Game, 17 Eylül'de yayınlanan 9 bölümlük ilk sezonuyla dünya genelinde oldukça ilgi gördü. Dizi kısa sürede ABD dahil toplamda 90 ülkede birinci sırada yer almayı başardı. Gerilim/Dram türündeki dizide maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk, bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı bu oyun, kaybeden herkesin ölümüne yol açacaktır.

Yönetmen dizinin günümüzde bir parçası olduğumuz ‘rekabetçi toplumu’ yansıttığını ifade ediyor. Kazananların ileriye taşındığı kaybedenlerin ise geride kaldığı bu hikaye için çocukluğundaki oyunlardan ilham almış. Bir yetişkin olarak çocuk oyunlarını oynamanın nasıl olacağını düşünmesi, dizinin ortaya çıkmasının temeli olmuş. Diziye adını veren “kalamar oyunu", saldırganların kalamar şeklinde bir alana doğru ilerlerken diğerlerinin onları durdurma çalışmasına dayanıyor. Yönetmen Dong-hyuk oyun için “Fiziksel olarak çok zorlayıcıydı ve bu yüzden her oynadığımızda biri sakatlanıyor, kıyafetleri yırtılıyor ya da ağlıyordu. Her zaman günün son oyunu olurdu” diyor.

Hwang Dong-hyuk, dizinin yapım sürecinde yaşadığı yoğun stres yüzünden 6 dişini kaybetmiş. Yaptığı açıklamayla böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu, ikinci sezon için aynı tempoya girmenin onu endişelendiğini belirti. Ancak bu ikinci sezonun çekilmeyeceği anlamına gelmiyor Dong-hyuk, "Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum” dedi.