Star Wars: Klon Savaşları Dizisinin 7. Sezon Tanıtım Videosu

Animasyon dizilerin önde gelenlerinden Star Wars: Klon Savaşları'nın yeni sezon tanıtımı yayınlanan ikinci video ile yapıldı.

2008 yılında hayata geçirilen ve 6 sezonu geride bırakan animasyon dizisi Star Wars: Klon Savaşları'nın yedinci sezonu yeniden göründü. Bir hayli eğlenceli olacağa benzeyen yeni sezonun ne zaman çıkacağı da hemen hemen belli gibi. Dizinin kasım ayında Disney+'ta yer alması planlanıyor. Netflix'in rakibi Disney+, 2 sezonu Netflix'te yayınlanmış olan diziyi bünyesine geçirmiş gibi görünüyor.

Dizinin yeni sezonu, Mandalor Kuşatması'nın nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Zeki ve güçlü bir padawan (padawan, dizide alınabilinecek rütbelerden birisi) olan Ahsoka Tano ile Darth Maul arasındaki mücadeleyi izleyeceğimiz dizinin yeni sezonunda, ilginç detaylardan birisi Ahsoka'nın bu kez mavi ışın kılıcı kullanması. Bu sayede Ahsoka'nın sadece bir Jedi'de Sith'de olmadığını anlayabiliyoruz (Jedi grubu barışın, Sith grubu ise savaşın temsilcileridir).

12 bölümden oluşacak olan dizinin yedinci sezonu sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.