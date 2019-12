Disney’in yeni Star Wars üçlemesindeki son film olan ‘The Rise of Skywalker’, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından beyaz perdedeki macerasına başladı. Filmin pazartesi gecesi Los Angeles'taki dünya prömiyerini izleyen eleştirmenler, Twitter’a koştu ve The Rise of Skywalker’ı değerlendirdi. İşte filme gelen ilk yorumlar.

Disney’in 32 yıl sonra başlattığı yeni Star Wars triosunun üçüncü, tüm Star Wars evreninin ise dokuzuncu filmi olan ‘The Rise of Skywalker’, geride bıraktığımız gün dünya prömiyerini gerçekleştirdi. ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen galaya her zaman olduğu gibi sinema sektöründen birçok ünlü eleştirmen ve muhabir davet edildi. Başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega ve Oscar Isaac’in olduğu filme dair ilk yorumlarını Twitter üzerinden paylaşan eleştirmenler, genel anlamda yönetmen JJ Abrams ve Disney’i mutlu edecek tepkiler verdi. The Rise of Skywalker’ın şu ana kadarki en komplike Star Wars filmi olduğunu söyleyen Uproxx’tan Mike Ryan, “Sevdiğim çok şey var, ancak özellikle ilk yarısı kendi başına üç film olması gerektiğini hissettiriyor” ifadelerini kullandı. Variety’den Adam B. Vary ise benzer bir yorumda bulunarak, “Bu filmde çok fazla film var” değerlendirmesini yaptı. “Üçleme için son derece tatmin edici ve büyük bir son” diyen Screen Rant yazarı Rob Keyes de, filmin The Force Awakens ve The Last Jedi’da akılda kalan birçok soruya cevap verdiğini söylüyor. Filmden çıkar çıkmaz eline telefonu alan Fandango'dan Erik Davis ise “Duygulandım, bunaldım, şaşırdım, şok oldum ve şaşırdım. Her şeyden çok mutluyum. Bir kez daha geldiğiniz için teşekkürler, Star Wars” ifadelerini kullanıyor. İLGİLİ HABER Star Wars Serisinin İlk Kadın Yönetmeni, Başarısının Ardında Yatanları Aktardı Yönetmen koltuğunda JJ Abrams’ın oturduğu Star Wars evreninin dokuzuncu filmi The Rise of Skywalker, Kylo Ren’in Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından yaşanılanları anlatıyor. Başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver ve Oscar Isaac gibi isimlerin olduğu film, ülkemizde 20 Aralık’ta vizyona girecek.

