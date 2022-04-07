Starbucks, Tüm Ürünlerinin Fiyatlarına Zam Yaptı

Türkiye'de artan maliyetlere rağmen kahve fiyatlarını makul seviyede tutmaya çalışan Starbucks, beklenen zammı bugün yaptı. Zam, birçok ürüne %25 seviyesinde yansıdı. Zammın ardından Starbucks severler sosyal medyada tepkilerini gösterdiler...

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks, Türkiye’de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Fakat tüm bu zaman boyunca tüm ürünlere ve hammaddeye zam gelirken Starbucks’ın yeni bir zam yapmaması da işten değildi. İşte o beklenen zam bugün geldi.

7 Nisan sabahı Starbucks şubelerine giden müşteriler, yeni fiyatlarla karşılaştı. Starbucks tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şubelere gidenlerin aktardıklarına göre ürünlerin fiyatları yaklaşık %25 oranında zamlandı. Yeni zamlarla birlikte Starbucks, sosyal mecralarda da konuşulmaya başladı. Starbucks’ın yaptığı zamma gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

Starbucks’ın popüler ürünlerinden bazılarının zamlı fiyatları şu şekilde oldu:

Cool Lime (Küçük): 30 TL

30 TL Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL

23,75 TL White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL

34,25 TL Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL

21,75 TL Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL

29,75 TL Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

Starbucks'ın zammına gelen tepkiler: