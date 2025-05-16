Steam, bu hafta sonu bir ücretsiz oyun kampanyası düzenleyeceğini duyurdu. Normalde değeri 930 TL'den fazla olan eğlenceli bir yapımı bedavaya deneyebileceksiniz.

Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması nedeniyle oyunseverlerin gözü sürekli ücretsiz oyun kampanyalarını arıyordu. Neyse ki platformlar da düzenli olarak bedavaya oyun oynamaı sağlayan deneme etkinlikleri düzenliyordu. Steam de bunlardan biriydi.

Steam, bu hafta sonu için bir ücretsiz oyun kampanyası düzenleyeceğini duyurdu. Oyunseverler, 19 Mayıs Pazartesi gününe kadar normal fiyatı 23,99 dolar (931 TL) olan House Flipper 2’yi ücretsiz oynayabilecek.

Steam’de ücretsiz olan oyunu nasıl deneyebilirsiniz?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden House Flipper 2’nin Steam sayfasına gidin.

üzerinden House Flipper 2’nin Steam sayfasına gidin. Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan “House Flipper 2” oynayın yazan kısma gelin.

Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan “House Flipper 2” oynayın yazan kısma gelin. Adım #3: “Oyunu Oyna” butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.

House Flipper 2 nasıl bir oyun?

House Flipper 2, 2023’te Frozen District tarafından piyasaya sürülen simülasyon türündeki bir basit eğlence oyunu. "Rahatlatıcı yenileme simülasyonu" olarak da tanımlayabileceğimiz yapımda evleri satın alabiliyor, onları onarabiliyor ve yenileyebiliyorsunuz. Stres atmak ve dertlerinizi kısa süreliğine unutmak için eğlenceli bir yapım olduğunu söyleyebiliriz.