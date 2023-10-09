Yakında çıkacak oyunların demo sürümlerine ücretsiz bir şekilde erişmenizi sağlayan Steam Next Fest bugün başladı. Biz de bir hafta sürecek etkinlik boyunca denemeniz gereken oyunları derledik.

Steam’in her yıl belli aralıklarla gerçekleştirdiği “Next Fest”, bugün tekrar başladı. En son haziran ayında gerçekleştirilen etkinlik, kullanıcılara yakında çıkacak yüzlerce oyunun deneme sürümlerine herhangi bir ücret ödemeden erişme fırsatı tanıyor.

Steam Next Fest etkinliği, 16 Ekim Pazartesi saat 21.00’e kadar devam edecek. Etkinliğe dahil olan oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Aşağıdan da sizler için derlediğimiz etkinlikte öne çıkan bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

Steam Next Fest kapsamında deneyebileceğiniz bazı yeni oyunlar

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Çıkış tarihi: 17 Kasım 2023

17 Kasım 2023 Ön sipariş fiyatı: 666 TL

666 TL Oyunun Steam sayfası

Frontier Developments imzalı bu yapım, Warhammer Age of Sigmar evreninde geçiyor. Oyuncular gerçek zamanlı strateji türündeki oyunda acımasız bir fetih mücadelesine çıkıyor. Ön siparişe açılan yapım, kasımda bekleyenleriyle buluşacak.

Enshrouded

Enshrouded, RPG ve hayatta kalma türlerine giren bir oyun. Geniş bir açık dünyaya sahip olacak bu yapımda, oyuncular, sonu gelen bir ırkın son umudu olan bir karakteri kontrol ederek hayatta kalmaya çalışacak. Enshrouded'ın çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı henüz belli değil.

RoboCop: Rogue City

Çıkış tarihi: 2 Kasım 2023

2 Kasım 2023 Ön sipariş fiyatı: 885 TL

885 TL Oyunun Steam sayfası

Teyon tarafından geliştirilen RoboCop: Rogue City, efsane RoboCop filmlerinden ilham alıyor. FPS türündeki yapımda oyuncular, yarı insan ve yarı makine olan karakteri kontrol ederken polislik yapacak ve Detroit şehrine adalet getirmeye çalışacak.

Jusant

Çıkış tarihi: 31 Ekim 2023

31 Ekim 2023 Oyunun Steam sayfası

Macera ve aksiyon türlerindeki Jusant, Life is Strange'in de arkasındaki şirket Don't Nod tarafından geliştirildi. Tırmanış oyunu olarak karşımıza çıkan yapım, macerayla bulmacayı bir araya getirerek oyunculara huzur verecek bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Ekim sonu çıkacak Jusant'ın fiyatı henüz belli değil.

SENTRY

Fireblade Software'in geliştirdiği SENTRY, aksiyon-savunma FPS türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda, uzay gemimizi amansız uzaylı tehdidine karşı korumaya çalışıyoruz. SENTRY'nin ne zaman çıkacağı belli değil.

The Thaumaturge

Çıkış tarihi: 5 Aralık 2023

5 Aralık 2023 Oyunun Steam sayfası

Fool's Theory'nin geliştirdiği The Thaumaturge, hikâye odaklı bir izometrik RPG: Muğlak seçimler yapak zorunda kalacağımız, olaağan dışı varlıklarla karşılaşmamızı sağlayacak oyun, bizi sayısız farklı kültürün yer aldığı 20'inci yüzyıl Varşovası'na götürüyor. Aralık'ta çıkacak oyunun fiyatı henüz açıklanmadı.

Ghostrunner 2

Çıkış tarihi: 26 Ekim 2023

26 Ekim 2023 Ön Sipariş Fiyatı: 679,99 TL

679,99 TL Oyunun Steam sayfası

Sevilen Ghostrunner oyunun devamı olacak Ghostrunner 2, One More Level tarafından geliştirildi. Kıyamet sonrası bir gelecekte geçen ve interaktif bir hikâyeye sahip yapımda oyuncular, bir siber ninja olarak düşmanlarla karşı karşıya geliyor.

Japanese Drift Master

Gaming Factory'nin geliştirdiği Japanese Drift Master, isminden de anlayabileceğiniz gibi bir yarış oyunu. Japanese Drift Master'da dünyanın drift başkenti Japonya'ya gidiyor, kilometrelerce uzunluktaki yollarda yarışıyor ve drift yapıyoruz. Oyunun çıkış tarihi ise belli değil.