Steam'de demolar deneyebileceğimiz, geliştiricilerle sohbet edebileceğimiz ve canlı yayınlar izleyebileceğimiz bir sonraki Next Fest tarihi belli oldu.

Steam’in belli aralıklarla gerçekleştirdiği “Next Fest”, en son geçtiğimiz ekim ayında karşımıza gelmişti. Kullanıcıların yakın zamanda çıkacak yüzlerce oyunun deneme sürümlerini herhangi bir ücret ödemeden indirip deneyimleyebilmesini sağlayan etkinlik, tekrardan gündeme geldi.

Etkinlik başladığında Steam Next Fest 2024 sayfası üzerinden istediğiniz türdeki oyunları seçebilir ve oynayabilirsiniz. Buna ek olarak en çok istenen veya günlük etkin demo oyuncusu en fazla olan oyunlara da ulaşmak mümkün.

4 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Steam, bir sonraki Next Fest etkinliğinin 4 Şubat 2024’te, yani pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Bu tarihte başlayacak etkinlik, 12 Şubat’a kadar devam edecek. 21:00'da başlayan etkinlik, yine 21:00'da bitecek.

Bu süre içerisinde de yüzlerce oyun demosu keşfetme ve deneme fırsatı elde edeceğiz. Canlı yayınlar da hız kesmeden devam ediyor olacak. Tabii geliştiricilerle, oyunları hakkında sohbet etme fırsatı da yakalayacağız. Eğer etkinliğe katılmak istiyorsanız fakat unutma endişeniz varsa, Next Fest 2024 sayfasından bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Etkinlik başladığı zaman biz de öne çıkan oyunları sizlere ulaştırıyor olacağız. Siz de kendi favorilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.