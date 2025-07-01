Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Yaz indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.
Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.
Steam Yaz İndirimleri'nden alabileceğiniz hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|God of War Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Little Nightmares II
|19.79$
|1.97$ (-%90)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|31.49$ (-%10)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|9.59$ (-%70)
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Persona 5 Royal
|59.99$
|23.99$ (-%60)
|Until Dawn
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|Undertale
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|Outer Wilds
|12.99$
|7.79$ (-%40)
|Mafia: Definitive Edition
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|Shadow Gambit: The Cursed Crew
|19.99$
|4.99$ (-%75)
|Heavy Rain
|15.99$
|3.19$ (-%80)
|Banishers: Ghosts of New Eden
|34.99$
|13.99$ (-%60)
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