Hem Ağlayacak Hem Güleceksiniz: Steam Yaz İndirimleri'nde Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

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Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları listeledik.

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Yaz indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.

Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

Steam Yaz İndirimleri'nden alabileceğiniz hikâyeli oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
God of War Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20)
Baldur's Gate 3 34.99$ 27.99$ (-%20)
The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$ (-%50)
Little Nightmares II 19.79$ 1.97$ (-%90)
Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 31.49$ (-%10)
Detroit: Become Human 31.99$ 9.59$ (-%70)
Marvel's Guardians of the Galaxy 29.99$ 2.99$ (-%90)
Persona 5 Royal 59.99$ 23.99$ (-%60)
Until Dawn 59.99$ 40.19$ (-%33)
Undertale 9.99$ 2.49$ (-%75)
Outer Wilds 12.99$ 7.79$ (-%40)
Mafia: Definitive Edition 39.99$ 5.99$ (-%85)
Shadow Gambit: The Cursed Crew 19.99$ 4.99$ (-%75)
Heavy Rain 15.99$ 3.19$ (-%80)
Banishers: Ghosts of New Eden 34.99$ 13.99$ (-%60)

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