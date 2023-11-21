Steam Dolara Geçti, Yerel Fiyatlandırmaya "Henüz" Geçmedi! Yeni Oyun Almadan Önce Bu Haberi Mutlaka Okuyun

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20 Kasım'ı 21 Kasım'a bağlayan gece Steam, fiyatlarında Türk lirası yerine Amerikan doları kullanmaya başladı. Oyun sektöründen isimlerin paylaşımlarına göre Steam, dolar ile fiyatlandırmaya geçerken yayıncıların belirlediği yerel fiyatları otomatik olarak sunmaya başlamadı. Yayıncılar, MENA-USD fiyatlandırmalarını manuel olarak işleme koyduklarında pek çok oyunda şu anda gördüğümüz fiyatların düştüğüne şahit olabiliriz.

Dün gece Steam'de bir dönüm noktası yaşandı ve platform, uzun yıllar sonra TL ile fiyatlandırma politikasından vazgeçerek Amerikan doları ile ücretlendirmeye döndü. İşin kötüsü, bazı istisnalar dışında çoğu oyunun yerel fiyatlandırmayı es geçerek Amerika fiyatlarıyla satışa sunulduğunu gördük. Ancak anlaşılan o ki bu, yalnızca Steam'in (bizce) yanlış olan bir uygulamasının sonucu.

TL'den USD'ye geçiş ile birlikte oyunların Steam fiyatlarının da "USD - Mena" kriterlerine göre değişmesi bekleniyordu. Bu önemli çünkü Orta Doğu ve Kuzey Afrika anlamına gelen MENA bölgesindeki ülkelerde oyunlar, geleneksel olarak ABD ve Avrupa pazarına kıyasla daha düşük meblağlardan satışa sunuluyordu. Dün gece yaşanan geçiş sürecinde ise bu türden bir fiyatlandırma görmedik. Hatta oyun yapımcılarına ve yayıncılarına da bu yönde fiyatlandırma yapmaları için yönlendirmede bulunulmadığı iddia ediliyor. 

Steam'de pek çok oyunun fiyatı ABD standartlarında

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Stratera Games kurucusu Dora Özsoy tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam, yayıncılara TL'den dolara geçiş ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadı. Bu nedenle de yayıncılar, fiyatlarını manuel olarak MENA bölgesine yerelleştirmek durumuna kaldı. Dolayısı ile Steam'i açtığınızda yerelleştirmeyi manuel olarak yapan yayıncıların oyunlarını uygun fiyatlı, yapmayan yayıncıların oyunlarını pahalı görmektesiniz.

Dora Özsoy'un açıklaması:

Önden olay aldığımız fiyatlandırma 20'sinde otomatik uygulanacak sanıyorduk, Türkiye'den oyuncular uyarınca fark edip elle düzelttik. Böyle bizim gibi çok oyun yoktur ama bi umut elle düzelten çıkabilir ilerleyen günlerde. MENA özel fiyat girmeyen herkes otomatik full fiyat...

Crytek'ten Tayfun Kumaş'ın açıklaması:

Fiyatlar otomatikman ABD’ye göre değişmiş durumda. Yayıncılara da “USD - Mena” bölgesine göre düzenleme yapın gibisinden de bildirim gitmemiş. Yani bu süreçte oyun satın almamanızı, biraz düzelmesini beklemenizi öneririm. Sonunda ne olur diye soracaksanız; inanın bilmiyorum.

Yeni bir oyun almadan önce bir süre beklemenizde fayda var!

Yeni bir oyunu Steam kütüphanelerimize eklemeden önce biraz beklemek avantajımıza olabilir. Firmaların manuel olarak fiyatlarda değişiklik yapmaları durumunda oyun fiyatlarında ciddi bir düşüş görebiliriz. Elbette ki burada inisiyatifin firmalarda olduğunu ve değişiklik yapmayabileceklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. 

Steam USD-Mena Fiyatlandırması
ABD Fiyatı Mena-USD Fiyatı TL Fiyatı
0,99 USD 0,89 USD 11,00 TL
1,99 USD 1,49 USD 21,99 TL
2,99 USD 1,99 USD 33,00 TL
3,99 USD 2,49 USD 45,00 TL
4,99 USD 2,99 USD 54,00 TL
5,99 USD 3,59 USD 65,00 TL
6,99 USD 3,99 USD 75,00 TL
7,99 USD 4,49 USD 85,00 TL
8,99 USD 4,99 USD 95,00 TL
9,99 USD 5,79 USD 105,00 TL
10,99 USD 6,29 USD 112,00 TL
11,99 USD 6,59 USD 125,00 TL
12,99 USD 7,92 USD 130,00 TL
13,99 USD 7,79 USD 139,00 TL
14,99 USD 7,99 USD 149,00 TL
15,99 USD 8,49 USD 160,00 TL
16,99 USD 8,99 USD 165,00 TL
17,99 USD 9,29 USD 175,00 TL
18,99 USD 9,89 USD 185,00 TL
19,99 USD 10,49 USD 190,00 TL
24,99 USD 12,49 USD 235,00 TL
29,99 USD 14,99 USD 280,00 TL
34,99 USD 17,99 USD 325,00 TL
39,99 USD 18,99 USD 340,00 TL
44,99 USD 20,99 USD 382,00 TL
49,99 USD 22,99 USD 425,00 TL
54,99 USD 25,99 USD 470,00 TL
59,99 USD 26,99 USD 510,00 TL
64,99 USD 29,99 USD 560,00 TL
69,99 USD 32,99 USD 595,00 TL
74,99 USD 34,99 USD 640,00 TL
79,99 USD 36,99 USD 679,00 TL
84,99 USD 38,99 USD 720,00 TL
89,99 USD 41,99 USD 765,00 TL
99,99 USD 45,99 USD 850,00 TL
119,99 USD 55,99 USD 1050,00 TL
129,99 USD 59,99 USD 1100,00 TL
149,99 USD 69,99 USD 1280,00 TL
199,99 USD 92,99 USD 1700,00 TL
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