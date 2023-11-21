Dün gece Steam'de bir dönüm noktası yaşandı ve platform, uzun yıllar sonra TL ile fiyatlandırma politikasından vazgeçerek Amerikan doları ile ücretlendirmeye döndü. İşin kötüsü, bazı istisnalar dışında çoğu oyunun yerel fiyatlandırmayı es geçerek Amerika fiyatlarıyla satışa sunulduğunu gördük. Ancak anlaşılan o ki bu, yalnızca Steam'in (bizce) yanlış olan bir uygulamasının sonucu.
TL'den USD'ye geçiş ile birlikte oyunların Steam fiyatlarının da "USD - Mena" kriterlerine göre değişmesi bekleniyordu. Bu önemli çünkü Orta Doğu ve Kuzey Afrika anlamına gelen MENA bölgesindeki ülkelerde oyunlar, geleneksel olarak ABD ve Avrupa pazarına kıyasla daha düşük meblağlardan satışa sunuluyordu. Dün gece yaşanan geçiş sürecinde ise bu türden bir fiyatlandırma görmedik. Hatta oyun yapımcılarına ve yayıncılarına da bu yönde fiyatlandırma yapmaları için yönlendirmede bulunulmadığı iddia ediliyor.
Steam'de pek çok oyunun fiyatı ABD standartlarında
Stratera Games kurucusu Dora Özsoy tarafından paylaşılan bilgilere göre Steam, yayıncılara TL'den dolara geçiş ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadı. Bu nedenle de yayıncılar, fiyatlarını manuel olarak MENA bölgesine yerelleştirmek durumuna kaldı. Dolayısı ile Steam'i açtığınızda yerelleştirmeyi manuel olarak yapan yayıncıların oyunlarını uygun fiyatlı, yapmayan yayıncıların oyunlarını pahalı görmektesiniz.
Dora Özsoy'un açıklaması:
Crytek'ten Tayfun Kumaş'ın açıklaması:
Yeni bir oyun almadan önce bir süre beklemenizde fayda var!
Yeni bir oyunu Steam kütüphanelerimize eklemeden önce biraz beklemek avantajımıza olabilir. Firmaların manuel olarak fiyatlarda değişiklik yapmaları durumunda oyun fiyatlarında ciddi bir düşüş görebiliriz. Elbette ki burada inisiyatifin firmalarda olduğunu ve değişiklik yapmayabileceklerini de göz ardı etmemek gerekiyor.
|ABD Fiyatı
|Mena-USD Fiyatı
|TL Fiyatı
|0,99 USD
|0,89 USD
|11,00 TL
|1,99 USD
|1,49 USD
|21,99 TL
|2,99 USD
|1,99 USD
|33,00 TL
|3,99 USD
|2,49 USD
|45,00 TL
|4,99 USD
|2,99 USD
|54,00 TL
|5,99 USD
|3,59 USD
|65,00 TL
|6,99 USD
|3,99 USD
|75,00 TL
|7,99 USD
|4,49 USD
|85,00 TL
|8,99 USD
|4,99 USD
|95,00 TL
|9,99 USD
|5,79 USD
|105,00 TL
|10,99 USD
|6,29 USD
|112,00 TL
|11,99 USD
|6,59 USD
|125,00 TL
|12,99 USD
|7,92 USD
|130,00 TL
|13,99 USD
|7,79 USD
|139,00 TL
|14,99 USD
|7,99 USD
|149,00 TL
|15,99 USD
|8,49 USD
|160,00 TL
|16,99 USD
|8,99 USD
|165,00 TL
|17,99 USD
|9,29 USD
|175,00 TL
|18,99 USD
|9,89 USD
|185,00 TL
|19,99 USD
|10,49 USD
|190,00 TL
|24,99 USD
|12,49 USD
|235,00 TL
|29,99 USD
|14,99 USD
|280,00 TL
|34,99 USD
|17,99 USD
|325,00 TL
|39,99 USD
|18,99 USD
|340,00 TL
|44,99 USD
|20,99 USD
|382,00 TL
|49,99 USD
|22,99 USD
|425,00 TL
|54,99 USD
|25,99 USD
|470,00 TL
|59,99 USD
|26,99 USD
|510,00 TL
|64,99 USD
|29,99 USD
|560,00 TL
|69,99 USD
|32,99 USD
|595,00 TL
|74,99 USD
|34,99 USD
|640,00 TL
|79,99 USD
|36,99 USD
|679,00 TL
|84,99 USD
|38,99 USD
|720,00 TL
|89,99 USD
|41,99 USD
|765,00 TL
|99,99 USD
|45,99 USD
|850,00 TL
|119,99 USD
|55,99 USD
|1050,00 TL
|129,99 USD
|59,99 USD
|1100,00 TL
|149,99 USD
|69,99 USD
|1280,00 TL
|199,99 USD
|92,99 USD
|1700,00 TL