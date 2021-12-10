Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil stokçuluğu ile mücadelenin artırılacağını ve önlemlerin sertleştirileceğini açıklamıştı. Bu açıklamalardan birkaç gün sonra da Ticaret Bakanlığı, bir otomotiv bayisine yüksek miktarda para cezası verildiğini duyurdu.

Son zamanlarda yaşanan kur dalgalanmaları birçok sektörü etkilemişti. Otomotiv endüstrisi de bundan etkilenenlerin başında yer alıyordu. Yaşanan fiyat artışının ardından birçok satıcı otomobilleri elinde tutmaya, yani bir diğer deyişle ‘stokçuluk’ yapmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan stokçuluk konusunda yeni önlemler alınacağını duyurmuştu. Erdoğan, bu konudan oldukça rahatsız olduğunu dile getirerek stokçuluk yapanların ağır bedeller ödeyeceğini, mallara el konulacağını ve cezaların artırılacağını ifade etmişti. Şimdi de bu konuya yönelik bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yaptığı gerekçesiyle İzmir’de bulunan bir otomotiv bayisine ceza verdi.

545 bin 550 lira idari para cezası verildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bulunan bir otomotiv bayisine ‘stokçuluk’ gerekçesiyle idari para cezası verdi. Açıklamalara göre bu ceza, ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira olarak belirlendi. Buna ek olarak açıklamalarda, tüm sektörlerde yaşanan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine neden olan stokçuluğun yakın takip edildiği belirtildi:

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalarda, “Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkânlar seferber edilmektedir” ifadelerine yer verildi ve bayiye idari para cezasının kesildiği belirtildi.

Yetkililer, artan fiyatlar sebebiyle stokçuluğun önemli derecede artış gösterdiğini düşünüyor. Erdoğan’ın Katar ziyareti öncesi yaptığı açıklamaları da bu konudaki önlemlerin daha da sertleşeceğini, bu tarz cezaların artabileceğini gösteriyor.