Netflix, Stranger Things'in merakla beklenen 4. sezon 2. kısmından ilk fragmanı bugün yayınladı. Fragman, sezonun kalan bölümlerinde neler göreceğimize ışık tuttu.

Netflix’in üç yılın ardından dördüncü sezonuyla yeniden hayranlarıyla buluşan dizisi Stranger Things, yeni sezonun 7 bölümüyle tüm dünyada büyük bir ilgi gördü. Öyle ki dizinin yeni sezonu, Netflix’te en çok izlenen diziler sıralamasında ikinci sıraya oturdu. Sezonun son iki bölümü de merakla beklenirken bugün Netflix’ten yeni bir fragman geldi.

Netflix, Stranger Things dördüncü sezonun ikinci kısmı için ilk fragmanı yayınladı. Dizinin son bölümünün ardından çıkan kısa tanıtım fragmanından daha kapsamlı ve uzun olan fragman, son iki bölümde neler göreceğimize dair çok daha iyi bir ışık tuttu.

Not: Yazı, bu noktadan sonra SPOILER ile doludur.

Stranger Things 4. Sezon 2. Kısım fragmanı:

Stranger Things’in dördüncü sezonu, Upside Down’a geçiş yapan Nancy, Steve, Robin ve Eddie dörtlüsünden Nancy’nin Vecna’nın etkisine kapılmasıyla ve Eleven’ın -ve bizim- gerçeği öğrenmesiyle sonlanmıştı. Dizinin dördüncü sezonunu son iki bölümü de karakterlerimizin kaldığı noktadan itibaren devam edecek.

Stranger Things 4. Sezon 2. Kısım, 1 Temmuz’da yayınlanacak. Dizi, böylelikle şu ana kadar fazlasıyla ses getiren dördüncü sezonunu noktalayacak. Dizinin beşinci sezon ile ekranlara tamamen veda edeceği bilinirken, beşinci sezon için şu anda herhangi bir tarih bulunmuyor.