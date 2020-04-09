Süper Ay'ın Evde Kal Yazısıyla Yan Yana Geldiği Fotoğraf

Etkileyici doğa olaylarından bir tanesi olan Süper Ay, dün İstanbul'da da gözlemlendi. Vatandaşlar için benzersiz bir güzellik sunan Süper Ay'ın, bir gökdelenin üzerindeki "Evde Kal" yazısı ile yan yana geldiği fotoğraf ise gecenin en anlamlı görsellerinden birini oluşturdu.

Dünya şu sıralar, olağanüstü bir süreçten geçiyor. Öyle ki Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, bir yandan hayatlara mal oluyor diğer yandan da 1 milyardan fazla insanı evinde kalmak zorunda bırakıyor. Bu günlerde gökyüzüne bakmaya pek fırsat bulamasak da, başımızın hemen üstünde etkileyici doğa olayları gerçekleşmeye devam ediyor.

Süper Ay, gezegenimizin uydusu olan Ay'ın yörüngesinden kaynaklanan bir doğa olayı. Ay, eliptik yörüngesi nedeniyle zaman zaman Dünya'ya yakın zaman zaman da uzak oluyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zamanlarda gördüğümüz, normalden yüzde 30 daha parlak ve normalden yüzde 14 kadar da daha büyük Dolunay, Süper Ay olarak isimlendiriliyor ve bu doğa olayı, olağanüstü güzelliği ile herkesi büyülüyor.

Süper Ay, dün gece İstanbul'da da gözlendi

Bu doğa olayı, dün akşam İstanbul'da da görüntülendi. Hava bulutlu olmasına rağmen zaman zaman kendini gösteren Süper Ay, vatandaşlara etkileyici görüntüler sundu. Süper Ay her gerçekleştiğinde ortaya muhteşem fotoğraflar çıkıyor ancak dün akşam paylaşılan bir fotoğraf, diğerlerinden epey farklıydı.

Bir gökdelenin tepesindeki EvdeKal yazısı, Süper Ay'ın parlaklığı ile aydınlandı

Bazı vatandaşlar, Süper Ay'ı izlemek için balkonlarına çıktıklarında, yukarıda gördüğünüz manzara ile karşılaştılar. Normalden daha büyük ve daha parlak olan ay, bir gökdelenin tepesindeki Evde Kal yazısı ile yan yana geldi. Süper Ay'ı bu açıdan izleme fırsatı yakalayan vatandaşlar, fotoğrafını çekip paylaşmayı da unutmadılar.