Tarayıcıdan Oynanan 13 Ücretsiz Oyun Tavsiyesi

Pandemi döneminde evde canınız hepten sıkılıyor ve çok iyi bir telefon ya da bilgisayara sahip değilseniz, oynayacak oyun bulmakta zorlanıyorsanız sizler için bizce en başarılı tarayıcı oyunlarını listeledik. Arkadaşlarınızla epey eğlenebileceğiniz 13 tarayıcı oyununa şöyle bir göz atalım

Tarayıcı oyunları hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Keza düşünecek olursanız flash oyunlar zamanından beri aslında oyun tarihinde oldukça önemli bir yere sahipler. Bununla beraber tarayıcı oyunlarının günümüzde online olması nedeniyle anlık olarak arkadaşlarımızla keyifli video oyunları oynama şansını artık sıkça buluyoruz. Özellikle evde pandemiden dolayı kapalı kalmaktan sıkıldıysanız bilgisayarınıza indirmeden oynayabileceğiniz tatliş mi tatliş tarayıcı oyunlarına şöyle bir bakın isterseniz.

İyi bir bilgisayarınız yahut telefonunuz yoksa tarayıcı oyunları sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Bu noktada şunu belirtebilirsiniz, birbirinin aynısı bir ton tarayıcı oyunu var hangisini oynamalıyım diye? Açıkça belirtmek gerekirse baştan söyleyelim listemizde SeaFight, League of Angels, DrakenSang, Bitefight, Travian gibi oyunlardan bir iki tane aldık. Birçoğunu bildiğinizi varsayıyoruz. Gerçi hoş baktığınızda League’le başlayan hemen her tarayıcı oyunu da birbirinin aynısı. Lafı çok uzatmadan gelin hadi hep beraber inceleyelim neler var neler yok?

Tarayıcı oyun tavsiyeleri:

Adventure Quest

Pokemon ShowDown

Gartic.IO

Ogame

Legend Online

Slither.IO

GeoGuessr

Town of Salem

Dark Orbit

Catan Universe

Fallen London

Hero Zero

Popmundo

Canavarların ağzına vuracağınız: Adventure Quest

Tek oyunculu bir RPG yapım olan Adventure Quest’de 700’den fazla canavarla savaşabilirsiniz. Oyuna aslında single player olmasının dışında RPG keyfini tam anlamıyla yaşamanızı sağlıyor. Bu süreç içinde tek tabanca takılıp keyifli bir hikaye oynayayım diyorsanız Adventure Quest’i seçebilirsiniz. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Pokemon GO için dışarı çıkmak lazım, yerini Pokemon ShowDown ile doldurabiliriz:

Bu arada Pokemon damarınız kabardıysa direkt olarak tercih edebileceğiniz yegane oyun Pokemon ShowDown. Hoş iyi bir Pokemon fanıysanız bu oyunu bilmiyor olma şansınız pek yok. Online olarak da oynayabileceğiniz Pokemon ShowDown hem yetişkinler hem de çocuklar için eğlenceli bir simülasyon deneyimi sunuyor. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Pandemi de sadece Discord'dan buluşan arkadaşların oyunu: Gartic.IO

Arkadaş ortamında çok eğlenceli bir “tahmin et” oyunu. Gartic.IO kalabalık bir arkadaş ortamınız varsa mutlaka oynamanız gereken bir oyun. Bilgi yarışması ve adam asmaca tarzı yapısıyla keyifle oynayıp eğlenebileceğiniz bir oyun efendim. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Uzay savaşları devam etsin: OGame

Eski OGame oyuncularından kim kaldı be! Uyaralım oyuna ciddi vakit ayırmanız gerekiyor. 2021 yılında OGame’e ilk defa başlayacaksanız bir gece PC başında değilken patlatırlar gezegeninizi uyandıralım. Standart tarayıcı tabanlı oyunlar dünyasının “Elder’ı” olduğu için bu oyun listemizde olmazsa ayıp ederiz diye düşündük. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

İş yaparken vaktim bana kalsın ama oyunda oynayayım diyenlere: Legend Online

3D tarayıcı oyunları tarihinin de ilklerinden olan Legend Online’a merhaba diyebilirsiniz. MMORPG konusundaki açlığınızı yatıştırması için tercih edilebilecek eğlenceli bir yapım. Legend Online’ı özellikle yazma nedenimiz oyun birçok türevinin atası. Yani diğer oyunlar bundan türedi. Aslında hemen hepsi birbiriyle grafikleri de dahil olmak üzere aynı sayılır. Legend Online bu anlamda biraz daha önde keza oyunun sürekli geliştirilen bir yapısı var. Bu nedenle de MMORPG’yi tarayıcı üzerinde oynayayım derseniz Legend Online’ı öneririz. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Evde sıkılanlara çerezlik oyun: Slither.IO

Agar.IO’dan sonra ortaya çıkmış solucanlar savaşı diyebiliriz. Slither.IO anlık oyuncu bakımından son dönemde Agar.IO’dan biraz daha fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber Agar.IO’dan sıkıldıysanız Slither.IO’yu deneyip biraz daha farklı bir oyunun keyfini yaşayabilirsiniz.

Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Pandemiden dolayı dışarı çıkamıyorum bari online olarak gezeyim diyorsanız: GeoGuessr

Listemizdeki en enteresan oyunlardan biri olabilir. Dünyayı gezip biraz daha fikir edinebileceğiniz enteresan bir oyun. Haritalarda rastgele bir alana bırakılıyor ve dünyanın neresinde olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bugüne kadar deneyimlediğimiz tarayıcı oyunlarından biraz daha farklı. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız GeoGuessr’ı deneyebilirsiniz. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Ben kaostan besleniyorum diyenlerin oyunu: Town of Salem

Vampir, kurt adam, cadı, avcı, katil kim?, vampir köylü vb. tüm oyun konseptlerini bir arada barındıran eğlenceli bir oyun olan Town of Salem’i tarayıcı da ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Dereceli maçlar atabilirsiniz, arkadaşlarınızla beraber kalabalık şekilde oynayabilirsiniz. Sıkılmadan eğlenebileceğiniz harika bir oyun. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Ogame yerine alternatif lazım diyenler için: Dark Orbit

OGame’in biraz daha gelişmiş versiyonu Dark Orbit’i henüz denemediyseniz mutlaka deneyin. Biraz daha özelleştirilmiş, klan sistemi ve savaş yapısıyla OGame’in interaktif versiyonu diyebiliriz. Dark Orbit’i uzay savaşlarını seviyorsanız denemenizi öneririz. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Pandemiden dolayı board game oynayamıyorsanız üzülmeyin: Catan Universe

Kutu oyunları oynamayı seviyorsanız Catan’ı bilmemeniz pek mümkün değil. Catan Universe’de online bir şekilde arkadaşlarınızla Catan oynayabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir kutu oyunu olan Catan’ın tarayıcı oyunu da pek tatlı diyebiliriz. Özellikle sokağa çıkma yasaklarında arkadaşlarınızla Catan oynayarak eğlenmek oldukça keyifli olacaktır. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Biraz nostalji herkes için iyidir: Fallen London

2016’da yayınlanmış hikaye tabanlı bir browser oyun. Victorian döneminde geçen oyunda Londra yarasalar tarafından yerin bir mil altına indiriliyor. Bu arada Londra birilerine satılmış. Macera tünellerini kullanarak oyun içinde hikaye tabanlı bir oyunda oldukça keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Marvel ya da DC filmleri gelmiyor diye üzülmesin: Hero Zero var

Eğlenceli ve absürt süper kahramanlar dünyasına hoş geldiniz. Kendi süper kahramanınızı yaratarak bu eğlence de yer alabilirsiniz. Hero Zero hem çok keyifli hem de arkadaşlarınızla saçma maceralar yaşayabileceğiniz bir oyun. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Hadi sosyalleşelim: Popmundo

Yılların text base sosyalleşme ve müzik oyunu. Özellikle pandemi döneminde evde sıkıldıysanız Popmundo oynayarak sosyalleşebilir, bir müzik grubu kurabilir turnelere katılabilirsiniz. Oldukça keyifli bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Popmundo da her şeyin yazı tabanlı olduğunu unutmamalısınız ama. Oyunu oynamak istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz.

Umarız listemizi beğenmişsinizdir. Birçok oyun sizce bu listede eksik kalmış olabilir elbette lütfen yorumlarda eksik olduğunu düşündüğünüz oyunları eklemeyi unutmayın.