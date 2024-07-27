Tarihe adını yazdıran bir dolandırıcı olan Victor Hustig, hayatı boyunca pek çok suça karıştı. Bunlardan biri de Eyfel Kulesi’ni satması. Bunu nasıl başarmıştı?

Gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılardan Victor Lustig’in hiç şüphesiz en ilginç dolandırıcılığı Eyfel Kulesi’ni iki defa satmasıydı. Evet, yanlış duymadınız. Gerçekten böyle bir şey yaptı.

Gelin Victor Lustig kimdir daha yakından tanıyalım ve Eyfel Kulesi’ni iki defa üst üste satma hikâyesine birlikte bakalım.

Victor Lustig Kimdir?

1890 senesinde Çekoslovakya’da doğan Victor Lustig, henüz küçük yaşlardayken ufak tefek de olsa suçlar işlemeye başlamıştı. Gençliği boyunca pek çok takma isim kullandı ve kimlik değiştirdi. Bu şekilde Avrupa’nın birçok yerinde dolandırıcılık yaptı.

Onlarca dolandırıcılık geçmişi olsa da içlerinden tuhafı Eyfel Kulesi’ni iki defa satması oldu. Bu inanılmaz dolandırıcılığı, 1925 senesinde Eyfel Kulesi hakkında söylentiler yayılmaya başladığında gerçekleştirmişti.

O yıllarda Fransa’nın sembolü Eyfel Kulesi hakkında dedikodular çıktı.

Eyfel Kulesi’nin bakımının ve onarımının karşılanmakta zorlanıldığına, hükûmetin kuleyi yıkmayı düşündüğüne dair söylentiler konuşulmaya başlamıştı. Dolandırıcı Victor Lustig’in aklına hemen parlak bir fikir geldi tabii.

Önce kendini Fransız hükûmetinden bir yetkili gibi göstermek için sahte kimlik ve belgeler yaptı. Güya Eyfel Kulesi’nin satışından sorumlu olan kişilerden biriydi. Hurda metal işiyle uğraşan iş insanlarını lüks bir otelde toplantıya çağırarak projeyi anlattı.

Gizli bir proje olduğunu söyledi.

Lustig, iş insanlarına; hükûmetin bir projeyle Eyfel Kulesi’ni satmayı planladığını ve bunun çok gizli bir şekilde yapılacağını söyledi. Dolandırıcılık geçmişini ve profesyonelliğini kullanarak onlara ikna edici teklifler sundu. Gerçekten de, olmayan bir projeyi ve sözde Eyfel Kulesi’ni satmayı başardı.

Parayı alıp şehri terk ettikten sonra aynı yöntemle, aynı dolandırıcılığı tekrar yaparak başka bir iş insanının daha parasını aldı. Yine aynı şekilde kaçtı. Adamlar dolandırıldıklarını anladığında Lustig çoktan şehri terk etmiş oluyordu.

Bir süre sonra yakalandı.

Hayatı boyunca türlü türlü dolandırıcılıklar yapan Victor Lustig, FBI tarafından 1935 senesinde yakalandı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1947 senesinde hapishanede hayatını kaybeden adam, tarihin en büyük dolandırıcılarından biri oldu. Gördüğünüz üzere Eyfel Kulesi hikâyesi hâlâ anlatılmaya devam ediyor.

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