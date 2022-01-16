Bazı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Türkiye'nin en popüler otel ve tur rezervasyon firmalarından birisi olan Tatil.com, şirket bünyesindeki bütün çalışanlarını işten çıkardı. Hakkında binlerce şikayet bulunan Tatil.com'un internet sitesi ise hala daha hizmet vermeye devam ediyor.

COVID-19 pandemisinin turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkisinden etkilenen şirketlerden birisi de tur ve otel rezervasyonu şirketi Tatil.com ve çalışanları oldu. Güvenilir bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre pandemi başladığından bu yana çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinde göstererek sigorta yapmadan, tam zamanlı bir şekilde çalıştıran Tatil.com, tüm çalışanlarını sözleşmelerini feshederek işten çıkardı.

İşgücü ihtiyacını ortadan kaldırmak gerekçesiyle bütün çalışanlarını işten çıkaran ve an itibari ile bünyesinde hiçbir çalışanı kalmayan Tatil.com’un internet sitesi ise hala daha aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Firmanın müşterilerini mağduriyete uğrayışının ise uzun zamandır devam ettiği biliniyor.

İşten çıkarılan Tatil.com çalışanları ve müşteriler mağdur

Gelen bilgilere göre pandemi süresince borçlar sebebiyle neredeyse birlikte iş yaptığı bütün otellerle anlaşmasını bitirmek zorunda kalan şirket, anlaşması biten otelleri hala daha anlaşma devam ediyormuş gibi satmaya devam ettiği için binlerce müşteri otele giriş günlerinde kapıda kalarak mağdur oldu.

Çalışanlarına sigorta yapmayan ve asgari ücretin altında maaş veren şirketin bu süreçte zaten pek çok çalışanı kaybettiği; bu çalışanların bir kısmının da haklarını aramak amacıyla mahkemelerde hukuki süreç başlattığı bildirildi.

Öte yandan sikayetvar.com’da Tatil.com hakkında yapılan binlerce şikayet de bu iddiaları doğrular nitelikte. Sitede yer alan şikayetlerin büyük bir çoğunluğu pandemi sebebiyle müşterilerin paralarının açığa alındığı, mağdur müşteriler tarafından talep edilen para iadelerinin uzun bir süredir yapılmadığı, müşteri hizmetlerine bir türlü ulaşılamadığı ve tatile giden insanların rezervasyon bulunmaması sebebiyle otele girişinin yapılamadığı yönünde.

İşte Tatil.com hakkında yapılan şikayetlerden bazıları