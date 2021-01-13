Tatil.com, Müşterilerini Yaklaşık 1 Yıldır Mağdur Ediyor

Ünlü turizm şirketi Tatil.com, ortaya atılan iddialara göre COVID-19 salgını nedeniyle rezervasyonları iptal eden müşterilerine uzun zamandır para iadesi yapmıyor. Yaklaşık 1 yıldır bekletildiklerini dile getiren mağdurlar, toplu bir şekilde sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin arasında turizm sektörü de yer alıyor. Salgından dolayı üst üste edilen rezervasyon iptalleri, turizm şirketlerini zarara uğratmaya başladı. Hızlı bir şekilde para iadesi yapamayacak turizm şirketleri için Turizm Bakanlığı, iade süresini olabildiğince uzatmıştı.

Türkiye’nin önde gelen tatil şirketlerinden Tatil.com, bir takım iddialara göre rezervasyonlarını iptal ettiren müşterilerini aylardır mağduriyete uğratıyor. Şirket, bakanlığın verdiği süreyi de aşarak, 2020 yılının ocak ayından beri rezervasyon ücretlerinin iadesini yapmıyor. Müşteriler, mağduriyetlerini sosyal medya platformları üzerinden toplu bir şekilde dile getirmeye başladı.

Mağdurlar, çağrı merkezinde 1 saat bekletildikten sonra muhatap bulamıyorlar

Müşteriler, sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getirirken, taksit ödemelerinin bittiklerini ancak hala bir iade alamadıklarını belirtti. Herhangi bir resmi açıklamada bulunmayan Tatil.com, yakın dönemde yüzlerce dava ile karşı karşıya kalabilir.

Mağdur olan müşteriler, Tatil.com’un sürekli “önümüzdeki aylarda ödemeleri gerçekleştireceğiz” diyerek süreyi uzattıklarını, neredeyse 1 yıldır hiçbir iade alamadıklarını dile getirdi. Aynı zamanda çağrı merkezini aradıklarında 1 saat boyunca bekletilip, destek bölümünde hiçbir muhataba ulaşamadıklarını belirttiler.

Dile getirilen şikayetlerin arasında şöyle açıklamalar bulunuyordu; “Aylardır para iadesi bekliyorum. Telefonlara cevap verilmiyor. Cevap verilse de yetersiz. Kendi paramızı istiyoruz. Resmen aylardır yalvartıyorlar.” “2020 yılı 27 Mart'ta iptal ettirdiğim otel rezervasyonumun ücreti hala 11 ay geçmesine rağmen iade edilmedi. Gitmediğim tatilin parasını ödedim, hiçbir dönüş tarafıma yapılmadı.”