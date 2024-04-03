Tayvan, güne 7.4 büyüklüğünde bir depremle uyanırken bölgede tsunami tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şu an için can kaybı sayısı bilinmiyor.

Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya sık sık depremlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Tayvan, resmî makamların açıklamalarına göre 7,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7.4 olarak ölçtü. Depremin ardından tsunami tehlikesinin de devam ettiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre depremdeki can kaybı dört olurken, 57 kişi de yaralandı.

Yerel saatle 8'e doğru gerçekleşen depremden sonra, Hualien bölgesindeki beş katlı bir binada ağır hasar oluştuğu belirtilirken binanın ilk katının çöktüğü görüldü. Okullar boşaltılırken öğrenciler spor alanlarında toplandı. Bazı binaların sıvaları ve duvarlarındaki mermerleri döküldü.

Ulaşım büyük darbe aldı

Deprem ayrıca ülkenin ulaşım altyapısını da vurdu. Tren yolları ve otobanlar yer yer kullanılamaz hâle geldi. Öte yandan deprem herkesin işe gitmek için yola çıktığı saatlerde olmasına rağmen ülkede ilk panik hâlinin atlatıldığı belirtildi. Sık sık deprem olan Tayvan, sık sık halkını depreme hazırlamak için tatbikatlar da yapıyor.

Yetkililer, bu kadar büyük bir deprem beklemedikleri için halka uyarı göndermediklerini açıkladı. Tayvan'ın ülke çapında bir deprem uyarı sistemi bulunsa da uzmanların beklediği sarsıntının 4 şiddetinde olması nedeniyle uyarı verilmedi.

Şimdi ülkenin kıyı bölgelerinde olası bir tsunamiye karşı önlemler alınıyor. Çevre ülkelerden de hissedilen depremin, Hualien'in 18 km güneybatısında ve 33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.