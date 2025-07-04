TECNO'nun yeni uygun fiyatlı modelleri olan POVA 7 ve POVA 7 Pro tanıtıldı. İşte telefona dair tüm detaylar!

TECNO, yepyeni POVA 7 5G ve POVA 7 Pro 5G modellerini satışa sundu. Her iki telefon da 6,78 inçlik büyük bir ekranla geliyor. POVA 7’de Full HD+ LCD ekran, Pro modelinde ise daha kaliteli 1.5K AMOLED ekran yer alıyor.

Her iki telefonda da MediaTek’in güçlü Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi ve 8 GB RAM bulunuyor. Üstelik ihtiyaç duyulursa sanal RAM ile bu miktar 16 GB’a kadar çıkabiliyor. Telefonlar Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve TECNO, Android 16 güncellemesiyle birlikte 2 yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Telefonlarda bulunan yapay zekâ destekli Ella AI ise çağrılara cevap verme, otomatik yanıt gönderme gibi birçok akıllı özelliği beraberinde getiriyor.

TECNO POVA 7 5G özellikleri

Ekran 6.78 inç, 2460x1080 çözünürlük

144Hz yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Ultimate RAM 8 GB LPDDR4X Depolama 128/256 GB UFS 2.2 Arka Kamera 50MP, f/1.6 Ön Kamera 13MP, f/2.2 Pil 6.000 mAh, 45W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HiOS 15

TECNO POVA 7 5G fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 8 GB + 128 GB 14.999 Rs (yaklaşık 175 dolar) 8 GB + 256 GB 15.999 Rs (yaklaşık 187 dolar)

TECNO POVA 7 Pro 5G özellikleri

Ekran 6.78 inç, 1224x2720 çözünürlük

1.5K AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı

4.500 nit tepe parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 7300 Ultimate RAM 8 GB LPDDR5 Depolama 128/256 GB UFS 2.2 Ana Kamera 64MP Sony IMX682 sensör, f/1.7

8MP ultra geniş açılı, f/2.2 Ön Kamera 13MP, f/2.2 Pil 6.000 mAh, 45W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HiOS 15

TECNO POVA 7 Pro 5G fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 8 GB + 128 GB 18.999 Rs (yaklaşık 222 dolar) 8 GB + 256 GB 19.999 Rs (yaklaşık 233 dolar)

İlk olarak Hindistan'da satışa sunulan bu yeni modellerin gelecekte diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsiz.