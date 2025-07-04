TECNO, yepyeni POVA 7 5G ve POVA 7 Pro 5G modellerini satışa sundu. Her iki telefon da 6,78 inçlik büyük bir ekranla geliyor. POVA 7’de Full HD+ LCD ekran, Pro modelinde ise daha kaliteli 1.5K AMOLED ekran yer alıyor.
Her iki telefonda da MediaTek’in güçlü Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi ve 8 GB RAM bulunuyor. Üstelik ihtiyaç duyulursa sanal RAM ile bu miktar 16 GB’a kadar çıkabiliyor. Telefonlar Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve TECNO, Android 16 güncellemesiyle birlikte 2 yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Telefonlarda bulunan yapay zekâ destekli Ella AI ise çağrılara cevap verme, otomatik yanıt gönderme gibi birçok akıllı özelliği beraberinde getiriyor.
TECNO POVA 7 5G özellikleri
|Ekran
|6.78 inç, 2460x1080 çözünürlük
144Hz yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
|RAM
|8 GB LPDDR4X
|Depolama
|128/256 GB UFS 2.2
|Arka Kamera
|50MP, f/1.6
|Ön Kamera
|13MP, f/2.2
|Pil
|6.000 mAh, 45W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı HiOS 15
TECNO POVA 7 5G fiyatı
|Konfigürasyon
|Fiyat
|8 GB + 128 GB
|14.999 Rs (yaklaşık 175 dolar)
|8 GB + 256 GB
|15.999 Rs (yaklaşık 187 dolar)
TECNO POVA 7 Pro 5G özellikleri
|Ekran
|6.78 inç, 1224x2720 çözünürlük
1.5K AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı
4.500 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
|RAM
|8 GB LPDDR5
|Depolama
|128/256 GB UFS 2.2
|Ana Kamera
|64MP Sony IMX682 sensör, f/1.7
8MP ultra geniş açılı, f/2.2
|Ön Kamera
|13MP, f/2.2
|Pil
|6.000 mAh, 45W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı HiOS 15
TECNO POVA 7 Pro 5G fiyatı
|Konfigürasyon
|Fiyat
|8 GB + 128 GB
|18.999 Rs (yaklaşık 222 dolar)
|8 GB + 256 GB
|19.999 Rs (yaklaşık 233 dolar)
İlk olarak Hindistan'da satışa sunulan bu yeni modellerin gelecekte diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsiz.